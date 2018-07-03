بالصور ..400 نزيل بإصلاحية الرياض بالحاير يلتحقون بنادي البيروني الموسمي

"الوهيبي": يهدف إلى تقديم برامج توعوية للنزلاء واستثمار وقت فراغهم

يواصل نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض بالحائر؛ فعالياته وأنشطته التي استفاد منها قرابة 400 نزيل.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، إن النادي يهدف إلى تقديم برامج توعوية للنزلاء واستثمار وقت فراغهم، بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.

وأشار إلى أنه تم إعداد وتصميم برامج وفعاليات النادي، بما يتوافق والرغبة والحاجات الشخصية للمستفيدين، مضيفاً أنه تم التركيز على الدورات التثقيفية في جانب تطوير مهارات الذات، والعلاقات الشخصية، إضافة إلى البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية الأخرى.

وقال إنه تم تخصيص جزء من البرامج المقدمة لنزلاء الرعاية اللاحقة من المفرج عنهم قريباً.

أوضح مدير نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض، بدر الرشود، أن النادي يستفيد من برامجه أكثر من 400 نزيل، وتنوعت البرامج المقدمة لهم بين أنشطة ترفيهية ثقافية ورياضية، وأخرى فنية في مجال الرسم والنحت والأعمال اليدوية، وكذلك برامج الدورات التدريبة في مجال تطوير الذات والتطوير المهني في مجال الميكانيكا العامة والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية.

وبين "الرشود" أن الأسبوع الماضي، أقام النادي الموسمي دورة تدريبية بعنوان: "افهم نفسك وافهم الآخرين"، ألقاها المدرب هشام الطويرش، بمركز الرعاية اللاحقة بإصلاحية الرياض.

كما أقام النادي دورة تدريبية بعنوان: "إدارة الغضب"، ألقاها عبدالعزيز السعدون، استفاد منها 30 نزيلا، إضافة إلى إقامة النادي لكرنفال رياضي أعده عبدالله الحمود، وشارك فيه جميع الملتحقين بالنادي، كما نفذ النادي مسابقة المرسم الحر، والتي تفنن فيها النزلاء في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم.