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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة بلبنان

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 534797 إصابة.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9329 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520107 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع الإصابات فيها إلى 545671 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 533560 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7863 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

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خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة بلبنان
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 534797 إصابة.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9329 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520107 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع الإصابات فيها إلى 545671 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 533560 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7863 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:50 PM

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة بلبنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 534797 إصابة.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9329 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 520107 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع الإصابات فيها إلى 545671 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 533560 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7863 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

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