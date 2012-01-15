"المعلمي" يلتقي افتراضياً المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة
استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة أنتي ليندرتسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.
حضر اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
"المعلمي" يلتقي افتراضياً المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-15
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة أنتي ليندرتسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.
حضر اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:36 AM
"المعلمي" يلتقي افتراضياً المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة
استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضياً، المندوبة الدائمة لألمانيا المعيّنة حديثاً لدى الأمم المتحدة السفيرة أنتي ليندرتسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.
حضر اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.