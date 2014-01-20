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الصين تقص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس آسيا عبر بوابة  تايلاند

عبر المنتخب الصيني إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات العربية المتحدة، بعد أن حول تأخره في الشوط الأول لفوز بهدفين لهدف.

سجل المنتخب التايلاندي أولاً عبر لاعبه سوباشي عند الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهدف تايلاندي مقابل لا شيء للصينيين.

بدأ الشوط الثاني وكشر الصينيون عن وجههم الحقيقي، وذلك عندما تمكن من تعديل النتيجة عبر زهي شياو عند الدقيقة 67، ومن ثم استطاعوا إحراز هدف التأهل والعبور عبر غاو لين من علامة الجزاء، ليقصوا بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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الصين تقص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس آسيا عبر بوابة  تايلاند
سبق

عبر المنتخب الصيني إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات العربية المتحدة، بعد أن حول تأخره في الشوط الأول لفوز بهدفين لهدف.

سجل المنتخب التايلاندي أولاً عبر لاعبه سوباشي عند الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهدف تايلاندي مقابل لا شيء للصينيين.

بدأ الشوط الثاني وكشر الصينيون عن وجههم الحقيقي، وذلك عندما تمكن من تعديل النتيجة عبر زهي شياو عند الدقيقة 67، ومن ثم استطاعوا إحراز هدف التأهل والعبور عبر غاو لين من علامة الجزاء، ليقصوا بطاقة التأهل لدور الثمانية.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
07:43 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:03 PM

الصين تقص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس آسيا عبر بوابة  تايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,195

عبر المنتخب الصيني إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات العربية المتحدة، بعد أن حول تأخره في الشوط الأول لفوز بهدفين لهدف.

سجل المنتخب التايلاندي أولاً عبر لاعبه سوباشي عند الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهدف تايلاندي مقابل لا شيء للصينيين.

بدأ الشوط الثاني وكشر الصينيون عن وجههم الحقيقي، وذلك عندما تمكن من تعديل النتيجة عبر زهي شياو عند الدقيقة 67، ومن ثم استطاعوا إحراز هدف التأهل والعبور عبر غاو لين من علامة الجزاء، ليقصوا بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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