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نجران.. "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة "وطن آمن ومجتمع واعٍ"

لغرس حُب الوطن في النفوس وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة (وطن آمن ومجتمع واعٍ) وذلك بمحافظة شرورة يلقيها الشيخ محمد بن مسعود العميري يوم السبت الموافق ٢٦ - ٦ - ١٤٤٣هـ في عددٍ من جوامع المحافظة حيث يلقي فضيلته كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الخير بعنوان (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).

وبعد صلاة العصر محاضرة بجامع معاذ بن جبل بعنوان (خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع) ومحاضرة بعد صلاة المغرب بجامع ابن هجلان بعنوان (أسباب الانحرافات الفكرية) وبعد صلاة العشاء كلمة بجامع آل كرامة (مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم).

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا البرنامج في إطار البرامج والأنشطة والجهود التي يقيمها الفرع بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لغرس حب الوطن في النفوس، وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وتعزيز اللحمة الوطنية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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نجران.. "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة "وطن آمن ومجتمع واعٍ"
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة (وطن آمن ومجتمع واعٍ) وذلك بمحافظة شرورة يلقيها الشيخ محمد بن مسعود العميري يوم السبت الموافق ٢٦ - ٦ - ١٤٤٣هـ في عددٍ من جوامع المحافظة حيث يلقي فضيلته كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الخير بعنوان (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).

وبعد صلاة العصر محاضرة بجامع معاذ بن جبل بعنوان (خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع) ومحاضرة بعد صلاة المغرب بجامع ابن هجلان بعنوان (أسباب الانحرافات الفكرية) وبعد صلاة العشاء كلمة بجامع آل كرامة (مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم).

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا البرنامج في إطار البرامج والأنشطة والجهود التي يقيمها الفرع بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لغرس حب الوطن في النفوس، وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وتعزيز اللحمة الوطنية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:00 PM

نجران.. "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة "وطن آمن ومجتمع واعٍ"

لغرس حُب الوطن في النفوس وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة

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علي حفول - نجران
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران برنامجًا دعويًا ضمن مبادرة (وطن آمن ومجتمع واعٍ) وذلك بمحافظة شرورة يلقيها الشيخ محمد بن مسعود العميري يوم السبت الموافق ٢٦ - ٦ - ١٤٤٣هـ في عددٍ من جوامع المحافظة حيث يلقي فضيلته كلمة بعد صلاة الظهر بجامع الخير بعنوان (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).

وبعد صلاة العصر محاضرة بجامع معاذ بن جبل بعنوان (خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع) ومحاضرة بعد صلاة المغرب بجامع ابن هجلان بعنوان (أسباب الانحرافات الفكرية) وبعد صلاة العشاء كلمة بجامع آل كرامة (مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم).

وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا البرنامج في إطار البرامج والأنشطة والجهود التي يقيمها الفرع بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لغرس حب الوطن في النفوس، وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وتعزيز اللحمة الوطنية.

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