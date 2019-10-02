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شاهد.. مقطع مؤثر لأم تغيرت حياتها بعد ولادة ابنها بـ"متلازمة داون"

تحولت من إنسانة تخشاهم إلى مطالبة بحقوقهم وداعمة لهم

أظهر مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف غيرت أم نظرتها لأطفال متلازمة داون بعد أن تحولت من إنسانة لا تحبهم وتخشاهم ولا تميل لذوي الإعاقة، إلى مطالبة بحقوقهم وداعمة لهم وذلك بعد ولادة طفل لها من متلازمة داون.

وتفصيلاً، تحدثت إحدى الأمهات في برنامج "حراك مع ملاك"، والذي تقدمه الدكتورة ملاك الحسيني على قناة MBC مساء كل يوم أحد عن قصتها مع تلقيها خبر مولودها الذي أطلقت عليه (ملاكي يوسف)، حيث بدأت الأم اللقاء بتقديم اعتذارها للموجودين من ذوي الإعاقة بسبب نظرتها السابقة لهم، وخوفها منهم، وعدم حبهم بدون سبب واضح، وأنها كانت في كل حمل تدعو ألا ترزق بطفل معاق.

وأوضحت أنه في حملها الرابع تم تشخيصه بشكل خاطئ؛ مما أدى لولادة ابنها "يوسف" بعملية قيصرية، وكان من مصابي متلازمة داون؛ مما أدخلها في حالة نفسية حادة مع تمنيها أن يتوفاه الله لكي ترتاح من ذلك الكابوس في نظرها، ولكن بعد ٤٠ يوماً قررت أن يكون يوسف هو ملاكها وبطلها وحبها في الحياة، ومن هنا تغيرت وقامت بدعمه وتمكينه وتعليمه وأصبحت إنسانة مختلفة.

وكان برنامج "حراك مع ملاك" قد طرح موضوع تمكين ذوي الإعاقة وحقوقهم، ولقيت الحلقة تفاعلاً واسعاً، خاصة مع تأثر المذيعة التي لم تتمالك نفسها وهي تسمع قصة الإلهام من أم أصيب أحد أولادها بمتلازمة داون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مقطع مؤثر لأم تغيرت حياتها بعد ولادة ابنها بـ"متلازمة داون"
سبق

أظهر مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف غيرت أم نظرتها لأطفال متلازمة داون بعد أن تحولت من إنسانة لا تحبهم وتخشاهم ولا تميل لذوي الإعاقة، إلى مطالبة بحقوقهم وداعمة لهم وذلك بعد ولادة طفل لها من متلازمة داون.

وتفصيلاً، تحدثت إحدى الأمهات في برنامج "حراك مع ملاك"، والذي تقدمه الدكتورة ملاك الحسيني على قناة MBC مساء كل يوم أحد عن قصتها مع تلقيها خبر مولودها الذي أطلقت عليه (ملاكي يوسف)، حيث بدأت الأم اللقاء بتقديم اعتذارها للموجودين من ذوي الإعاقة بسبب نظرتها السابقة لهم، وخوفها منهم، وعدم حبهم بدون سبب واضح، وأنها كانت في كل حمل تدعو ألا ترزق بطفل معاق.

وأوضحت أنه في حملها الرابع تم تشخيصه بشكل خاطئ؛ مما أدى لولادة ابنها "يوسف" بعملية قيصرية، وكان من مصابي متلازمة داون؛ مما أدخلها في حالة نفسية حادة مع تمنيها أن يتوفاه الله لكي ترتاح من ذلك الكابوس في نظرها، ولكن بعد ٤٠ يوماً قررت أن يكون يوسف هو ملاكها وبطلها وحبها في الحياة، ومن هنا تغيرت وقامت بدعمه وتمكينه وتعليمه وأصبحت إنسانة مختلفة.

وكان برنامج "حراك مع ملاك" قد طرح موضوع تمكين ذوي الإعاقة وحقوقهم، ولقيت الحلقة تفاعلاً واسعاً، خاصة مع تأثر المذيعة التي لم تتمالك نفسها وهي تسمع قصة الإلهام من أم أصيب أحد أولادها بمتلازمة داون.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
08:00 PM

شاهد.. مقطع مؤثر لأم تغيرت حياتها بعد ولادة ابنها بـ"متلازمة داون"

تحولت من إنسانة تخشاهم إلى مطالبة بحقوقهم وداعمة لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,971

أظهر مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف غيرت أم نظرتها لأطفال متلازمة داون بعد أن تحولت من إنسانة لا تحبهم وتخشاهم ولا تميل لذوي الإعاقة، إلى مطالبة بحقوقهم وداعمة لهم وذلك بعد ولادة طفل لها من متلازمة داون.

وتفصيلاً، تحدثت إحدى الأمهات في برنامج "حراك مع ملاك"، والذي تقدمه الدكتورة ملاك الحسيني على قناة MBC مساء كل يوم أحد عن قصتها مع تلقيها خبر مولودها الذي أطلقت عليه (ملاكي يوسف)، حيث بدأت الأم اللقاء بتقديم اعتذارها للموجودين من ذوي الإعاقة بسبب نظرتها السابقة لهم، وخوفها منهم، وعدم حبهم بدون سبب واضح، وأنها كانت في كل حمل تدعو ألا ترزق بطفل معاق.

وأوضحت أنه في حملها الرابع تم تشخيصه بشكل خاطئ؛ مما أدى لولادة ابنها "يوسف" بعملية قيصرية، وكان من مصابي متلازمة داون؛ مما أدخلها في حالة نفسية حادة مع تمنيها أن يتوفاه الله لكي ترتاح من ذلك الكابوس في نظرها، ولكن بعد ٤٠ يوماً قررت أن يكون يوسف هو ملاكها وبطلها وحبها في الحياة، ومن هنا تغيرت وقامت بدعمه وتمكينه وتعليمه وأصبحت إنسانة مختلفة.

وكان برنامج "حراك مع ملاك" قد طرح موضوع تمكين ذوي الإعاقة وحقوقهم، ولقيت الحلقة تفاعلاً واسعاً، خاصة مع تأثر المذيعة التي لم تتمالك نفسها وهي تسمع قصة الإلهام من أم أصيب أحد أولادها بمتلازمة داون.

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