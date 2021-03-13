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الأرصاد: استمرار العوالق الترابية بالرياض والشرقية حتى مساء الليلة

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية

‬ أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة.

وذكر المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليًا، وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80كم في الساعة.

وأشار إلى أن العاصفة الرملية تَحَوّلت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية، وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية -خاصة نجران وشرورة- بالرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية.

من جهته، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: استمرار العوالق الترابية بالرياض والشرقية حتى مساء الليلة
سبق

‬ أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة.

وذكر المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليًا، وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80كم في الساعة.

وأشار إلى أن العاصفة الرملية تَحَوّلت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية، وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية -خاصة نجران وشرورة- بالرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية.

من جهته، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
03:20 PM

الأرصاد: استمرار العوالق الترابية بالرياض والشرقية حتى مساء الليلة

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة.

وذكر المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليًا، وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80كم في الساعة.

وأشار إلى أن العاصفة الرملية تَحَوّلت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية، وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية -خاصة نجران وشرورة- بالرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية.

من جهته، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية.

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