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"مدني نجران" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية تشمل محافظة شرورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:07 PM

"مدني نجران" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية تشمل محافظة شرورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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