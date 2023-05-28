واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-28 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة. واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 06:40 PM

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة تضمّن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية واتخذ عددًا من التوصيات





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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.