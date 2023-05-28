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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة

تضمّن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية واتخذ عددًا من التوصيات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
06:40 PM

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة

تضمّن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية واتخذ عددًا من التوصيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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2,186

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلًا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة "وطني" التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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