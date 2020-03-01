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إصابات جديدة بفيروس كورونا في النرويج وكرواتيا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا

سجلت النرويج ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي سجلت هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.

وفي ذات السياق، سجلت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ حيث وصل إجمالي المصابين حتى الآن إلى ست حالات.

فيروس كورونا الجديد النرويج كرواتيا

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إصابات جديدة بفيروس كورونا في النرويج وكرواتيا
سبق

سجلت النرويج ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي سجلت هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.

وفي ذات السياق، سجلت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ حيث وصل إجمالي المصابين حتى الآن إلى ست حالات.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:18 PM

إصابات جديدة بفيروس كورونا في النرويج وكرواتيا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت النرويج ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي سجلت هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.

وفي ذات السياق، سجلت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ حيث وصل إجمالي المصابين حتى الآن إلى ست حالات.

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