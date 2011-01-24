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مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية

استمرار ضبط المخالفات وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية ميدانية على مواقع حجز السيارات- بطريق الليث- بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ووحدات الذبح.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن من محمد وقَّاد، أنه جرى خلال الجولات مصادرة عدد من الخيول والزحاليق والألعاب الهوائية كبيرة الحجم وغير الآمنة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، مؤكداً استمرار متابعة الظواهر السلبية وتطهير المواقع من هذه المخالفات، وإيقاف الأنشطة المخالفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية ميدانية على مواقع حجز السيارات- بطريق الليث- بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ووحدات الذبح.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن من محمد وقَّاد، أنه جرى خلال الجولات مصادرة عدد من الخيول والزحاليق والألعاب الهوائية كبيرة الحجم وغير الآمنة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، مؤكداً استمرار متابعة الظواهر السلبية وتطهير المواقع من هذه المخالفات، وإيقاف الأنشطة المخالفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
10:19 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
10:39 PM

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية

استمرار ضبط المخالفات وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
658

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية ميدانية على مواقع حجز السيارات- بطريق الليث- بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ووحدات الذبح.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن من محمد وقَّاد، أنه جرى خلال الجولات مصادرة عدد من الخيول والزحاليق والألعاب الهوائية كبيرة الحجم وغير الآمنة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، مؤكداً استمرار متابعة الظواهر السلبية وتطهير المواقع من هذه المخالفات، وإيقاف الأنشطة المخالفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

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