النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني": اكتمال حجز وحدات "أصداف الخبر" بعد 24 ساعة من إطلاق المشروع

لتمتُّعه بموقع استراتيجي وتصاميم عصرية تلبي تطلعات المستفيدين

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية بمشروع أصداف الخبر، الذي تم طرحه مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد 24 ساعة من إطلاقه عبر الموقع والتطبيق.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن المشروع حظي باهتمام المستفيدين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى من طرحه للحجز عبر المنصة الإلكترونية نظير ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية، تلبي تطلعات المستفيدين.

وأوضح "سكني" أن مشروع أصداف الخبر الواقع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة، تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث، يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتدادًا لنحو 79 مشروعًا تحت الإنشاء، أعلنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن السعودية، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد "سكني" أن الإقبال الكبير على المشاريع السكنية تحت الإنشاء جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين الوزارة والقطاع الخاص، كما يعكس ثقة الأُسر السعودية بالضواحي السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، التي جاءت مراعية لمتطلباته واحتياجاته، كما تعكس اهتمام الأُسر بالخدمات التي تشتمل عليها هذه المشاريع.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأُسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني": اكتمال حجز وحدات "أصداف الخبر" بعد 24 ساعة من إطلاق المشروع
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية بمشروع أصداف الخبر، الذي تم طرحه مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد 24 ساعة من إطلاقه عبر الموقع والتطبيق.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن المشروع حظي باهتمام المستفيدين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى من طرحه للحجز عبر المنصة الإلكترونية نظير ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية، تلبي تطلعات المستفيدين.

وأوضح "سكني" أن مشروع أصداف الخبر الواقع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة، تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث، يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتدادًا لنحو 79 مشروعًا تحت الإنشاء، أعلنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن السعودية، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد "سكني" أن الإقبال الكبير على المشاريع السكنية تحت الإنشاء جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين الوزارة والقطاع الخاص، كما يعكس ثقة الأُسر السعودية بالضواحي السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، التي جاءت مراعية لمتطلباته واحتياجاته، كما تعكس اهتمام الأُسر بالخدمات التي تشتمل عليها هذه المشاريع.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأُسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية).

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:18 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:32 PM

"سكني": اكتمال حجز وحدات "أصداف الخبر" بعد 24 ساعة من إطلاق المشروع

لتمتُّعه بموقع استراتيجي وتصاميم عصرية تلبي تطلعات المستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
179

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية بمشروع أصداف الخبر، الذي تم طرحه مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد 24 ساعة من إطلاقه عبر الموقع والتطبيق.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن المشروع حظي باهتمام المستفيدين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى من طرحه للحجز عبر المنصة الإلكترونية نظير ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية، تلبي تطلعات المستفيدين.

وأوضح "سكني" أن مشروع أصداف الخبر الواقع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة، تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث، يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتدادًا لنحو 79 مشروعًا تحت الإنشاء، أعلنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن السعودية، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد "سكني" أن الإقبال الكبير على المشاريع السكنية تحت الإنشاء جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين الوزارة والقطاع الخاص، كما يعكس ثقة الأُسر السعودية بالضواحي السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، التي جاءت مراعية لمتطلباته واحتياجاته، كما تعكس اهتمام الأُسر بالخدمات التي تشتمل عليها هذه المشاريع.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأُسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,485
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,347
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,664

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة