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ملاك: "المفاريد" مورد اقتصادي جديد لصغار المنتجين في "مهرجان الإبل"

"الدوسري": المسابقة ستجعل كل مالك "فرديات" يتمسك بها ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة

رحب ملاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن بن فلاح بن حلثين، عن دخول منافسات المفاريد في النسخة المقبلة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرين إلى أن تلك المبادرة ستشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا، وستنعش سوق الإبل بشكل كبير.

وشدد الملاك على أن اعتماد إقامة مسابقة للمفاريد سيعود بفائدة كبيرة على مُلاك الإبل البسطاء، حيث يهدف القرار إلى استفادة مالك الإبل البسيط من إنتاجه، وزيادة المورد الاقتصادي لديه برفع أسعار مفاريد الإبل؛ كونها أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل البادية البسطاء، كذلك يهدف القرار لحماية صغار الملاك من استغلال المستثمرين.

ويقول مالك الإبل شجاع الدوسري: "رئيس نادي الإبل الشيخ فلاح بن حثلين يعرف ما يحتاجه ملاك الإبل، ويلبي احتياجاتهم من خلال تنفيذ العديد من المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ولعل آخر مبادراته هو إعلان دخول مسابقات فئة المفاريد في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرفع أسعارها، وجاء هذا القرار لمعرفته التامة أن مالك الإبل البسيط قد يندفع لبيع إنتاجه من المفاريد بأسعار منخفضة لعدم وجود منافسات لها بالمهرجان".

واستدرك: "ولكن بعد هذا الإعلان سوف يتمسك كل مالك بما لديه من فرديات ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة، لأنه بعد الفوز بها في المنافسات التي فتحت لها في النسخة القادمة سيكون الطلب متزايدًا عليها وسترتفع أسعارها".

وكان رئيس نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن مساء أمس في برنامج ليالي الصياهد، عن أن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد دخول مسابقة خاصة بالمفاريد.

ملاك الإبل رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين المفاريد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملاك: "المفاريد" مورد اقتصادي جديد لصغار المنتجين في "مهرجان الإبل"
سبق

رحب ملاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن بن فلاح بن حلثين، عن دخول منافسات المفاريد في النسخة المقبلة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرين إلى أن تلك المبادرة ستشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا، وستنعش سوق الإبل بشكل كبير.

وشدد الملاك على أن اعتماد إقامة مسابقة للمفاريد سيعود بفائدة كبيرة على مُلاك الإبل البسطاء، حيث يهدف القرار إلى استفادة مالك الإبل البسيط من إنتاجه، وزيادة المورد الاقتصادي لديه برفع أسعار مفاريد الإبل؛ كونها أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل البادية البسطاء، كذلك يهدف القرار لحماية صغار الملاك من استغلال المستثمرين.

ويقول مالك الإبل شجاع الدوسري: "رئيس نادي الإبل الشيخ فلاح بن حثلين يعرف ما يحتاجه ملاك الإبل، ويلبي احتياجاتهم من خلال تنفيذ العديد من المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ولعل آخر مبادراته هو إعلان دخول مسابقات فئة المفاريد في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرفع أسعارها، وجاء هذا القرار لمعرفته التامة أن مالك الإبل البسيط قد يندفع لبيع إنتاجه من المفاريد بأسعار منخفضة لعدم وجود منافسات لها بالمهرجان".

واستدرك: "ولكن بعد هذا الإعلان سوف يتمسك كل مالك بما لديه من فرديات ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة، لأنه بعد الفوز بها في المنافسات التي فتحت لها في النسخة القادمة سيكون الطلب متزايدًا عليها وسترتفع أسعارها".

وكان رئيس نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن مساء أمس في برنامج ليالي الصياهد، عن أن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد دخول مسابقة خاصة بالمفاريد.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
07:48 PM
اخر تعديل
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:03 PM

ملاك: "المفاريد" مورد اقتصادي جديد لصغار المنتجين في "مهرجان الإبل"

"الدوسري": المسابقة ستجعل كل مالك "فرديات" يتمسك بها ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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رحب ملاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن بن فلاح بن حلثين، عن دخول منافسات المفاريد في النسخة المقبلة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرين إلى أن تلك المبادرة ستشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا، وستنعش سوق الإبل بشكل كبير.

وشدد الملاك على أن اعتماد إقامة مسابقة للمفاريد سيعود بفائدة كبيرة على مُلاك الإبل البسطاء، حيث يهدف القرار إلى استفادة مالك الإبل البسيط من إنتاجه، وزيادة المورد الاقتصادي لديه برفع أسعار مفاريد الإبل؛ كونها أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل البادية البسطاء، كذلك يهدف القرار لحماية صغار الملاك من استغلال المستثمرين.

ويقول مالك الإبل شجاع الدوسري: "رئيس نادي الإبل الشيخ فلاح بن حثلين يعرف ما يحتاجه ملاك الإبل، ويلبي احتياجاتهم من خلال تنفيذ العديد من المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ولعل آخر مبادراته هو إعلان دخول مسابقات فئة المفاريد في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرفع أسعارها، وجاء هذا القرار لمعرفته التامة أن مالك الإبل البسيط قد يندفع لبيع إنتاجه من المفاريد بأسعار منخفضة لعدم وجود منافسات لها بالمهرجان".

واستدرك: "ولكن بعد هذا الإعلان سوف يتمسك كل مالك بما لديه من فرديات ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة، لأنه بعد الفوز بها في المنافسات التي فتحت لها في النسخة القادمة سيكون الطلب متزايدًا عليها وسترتفع أسعارها".

وكان رئيس نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن مساء أمس في برنامج ليالي الصياهد، عن أن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد دخول مسابقة خاصة بالمفاريد.

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