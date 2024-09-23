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سجون مكة تحتفل باليوم الوطني عبر استعراض 300 سيارة ودراجة بـ"بحر جدة"

ترافقهم عدد من المركبات الرسمية.. وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأحد، احتفالات باليوم الوطني الـ 89، وتميزت مشاركتها بمبادرة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، إذ تضمنت على مسيرة وطن، واستعراض فريق برق لسيارات الدفع الرباعي بـ١٠٠ سيارة وفريق دراج للدراجات الهوائية بـ٢٠٠ دراجة، ترافقهم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة، واستعراض عسكري، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش، إن هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة وعلى سجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج ثقة بسجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، بالإضافة إلى عدد 200 درّاج من فريق الدرجات، و100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

وبدأت احتفالات اليوم الوطني بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهة إلى الواجهة البحرية، واستقبالهم فرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ثم عودتهم مرة أخرى لمقر الحفل بفندق دار الضيافة بسجن بريمان، والمتضمن على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية وفن تشكيلي من قبل النزلاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سجون مكة تحتفل باليوم الوطني عبر استعراض 300 سيارة ودراجة بـ"بحر جدة"
سبق

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأحد، احتفالات باليوم الوطني الـ 89، وتميزت مشاركتها بمبادرة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، إذ تضمنت على مسيرة وطن، واستعراض فريق برق لسيارات الدفع الرباعي بـ١٠٠ سيارة وفريق دراج للدراجات الهوائية بـ٢٠٠ دراجة، ترافقهم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة، واستعراض عسكري، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش، إن هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة وعلى سجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج ثقة بسجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، بالإضافة إلى عدد 200 درّاج من فريق الدرجات، و100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

وبدأت احتفالات اليوم الوطني بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهة إلى الواجهة البحرية، واستقبالهم فرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ثم عودتهم مرة أخرى لمقر الحفل بفندق دار الضيافة بسجن بريمان، والمتضمن على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية وفن تشكيلي من قبل النزلاء.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:48 AM

سجون مكة تحتفل باليوم الوطني عبر استعراض 300 سيارة ودراجة بـ"بحر جدة"

ترافقهم عدد من المركبات الرسمية.. وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأحد، احتفالات باليوم الوطني الـ 89، وتميزت مشاركتها بمبادرة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، إذ تضمنت على مسيرة وطن، واستعراض فريق برق لسيارات الدفع الرباعي بـ١٠٠ سيارة وفريق دراج للدراجات الهوائية بـ٢٠٠ دراجة، ترافقهم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة، واستعراض عسكري، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش، إن هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة وعلى سجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج ثقة بسجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، بالإضافة إلى عدد 200 درّاج من فريق الدرجات، و100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

وبدأت احتفالات اليوم الوطني بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهة إلى الواجهة البحرية، واستقبالهم فرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ثم عودتهم مرة أخرى لمقر الحفل بفندق دار الضيافة بسجن بريمان، والمتضمن على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية وفن تشكيلي من قبل النزلاء.

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