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"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً

شددت على عودة الوضع إلى القواعد الدستورية

طالبت روسيا، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح رئيس غينيا ألفا كوندي على الفور بعد أن أطاح به جنود أمس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته "رويترز": "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور".

وأضافت الوزارة: "نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة، ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً
سبق

طالبت روسيا، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح رئيس غينيا ألفا كوندي على الفور بعد أن أطاح به جنود أمس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته "رويترز": "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور".

وأضافت الوزارة: "نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة، ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:42 PM

"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً

شددت على عودة الوضع إلى القواعد الدستورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت روسيا، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح رئيس غينيا ألفا كوندي على الفور بعد أن أطاح به جنود أمس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته "رويترز": "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور".

وأضافت الوزارة: "نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة، ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".

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