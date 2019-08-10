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الحج عرفة.. المشعر الوحيد الذي يقع خارج الحرم.. ويومه أفضل أيام الله

به مسجد نمرة بمساحة 124 ألف متر ويتسع لأكثر من 300 ألف مُصَلٍّ

يجتمع الحجيج القادمون من جميع أنحاء العالم في صعيد واحد، في مكان واحد، هو عرفات، وزمان واحد، هو التاسع من ذي الحجة، وبلباس واحد، هو الإحرام رافعين أياديهم بالتضرع إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة.. ويصلون الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين، ويدعون بما تيسَّر لهم.

عرفة أو عرفات هو اسم واحد عند أكثر المؤرخين والعلماء للمشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، الذي يبعد 10 كيلومترات عن مشعر منى، و6 كيلومترات عن مزدلفة، وفيه جبل "الرحمة" الذي طوله 300 متر، وشاخصه يبلغ نحو 7 أمتار.

وبعرفات مسجد نمرة الذي تبلغ مساحته 124 ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من 300 ألف مُصَلٍّ، وخطب فيه النبي بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، واتجه بعد الغروب إلى مزدلفة.

وليوم عرفة فضل عظيم؛ إذ ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى، كما أنه ليس للوقوف على جبل الرحمة أي خاصية أو ميزة لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف".

الحج 1440هـ الحج موسم الحج لعام 1440هـ

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الحج عرفة.. المشعر الوحيد الذي يقع خارج الحرم.. ويومه أفضل أيام الله
سبق

يجتمع الحجيج القادمون من جميع أنحاء العالم في صعيد واحد، في مكان واحد، هو عرفات، وزمان واحد، هو التاسع من ذي الحجة، وبلباس واحد، هو الإحرام رافعين أياديهم بالتضرع إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة.. ويصلون الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين، ويدعون بما تيسَّر لهم.

عرفة أو عرفات هو اسم واحد عند أكثر المؤرخين والعلماء للمشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، الذي يبعد 10 كيلومترات عن مشعر منى، و6 كيلومترات عن مزدلفة، وفيه جبل "الرحمة" الذي طوله 300 متر، وشاخصه يبلغ نحو 7 أمتار.

وبعرفات مسجد نمرة الذي تبلغ مساحته 124 ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من 300 ألف مُصَلٍّ، وخطب فيه النبي بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، واتجه بعد الغروب إلى مزدلفة.

وليوم عرفة فضل عظيم؛ إذ ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى، كما أنه ليس للوقوف على جبل الرحمة أي خاصية أو ميزة لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف".

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:09 AM

الحج عرفة.. المشعر الوحيد الذي يقع خارج الحرم.. ويومه أفضل أيام الله

به مسجد نمرة بمساحة 124 ألف متر ويتسع لأكثر من 300 ألف مُصَلٍّ

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
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يجتمع الحجيج القادمون من جميع أنحاء العالم في صعيد واحد، في مكان واحد، هو عرفات، وزمان واحد، هو التاسع من ذي الحجة، وبلباس واحد، هو الإحرام رافعين أياديهم بالتضرع إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة.. ويصلون الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين، ويدعون بما تيسَّر لهم.

عرفة أو عرفات هو اسم واحد عند أكثر المؤرخين والعلماء للمشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، الذي يبعد 10 كيلومترات عن مشعر منى، و6 كيلومترات عن مزدلفة، وفيه جبل "الرحمة" الذي طوله 300 متر، وشاخصه يبلغ نحو 7 أمتار.

وبعرفات مسجد نمرة الذي تبلغ مساحته 124 ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من 300 ألف مُصَلٍّ، وخطب فيه النبي بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، واتجه بعد الغروب إلى مزدلفة.

وليوم عرفة فضل عظيم؛ إذ ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى، كما أنه ليس للوقوف على جبل الرحمة أي خاصية أو ميزة لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف".

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