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مدفوعة بإصابات "أوميكرون".. ماليزيا وكوريا الجنوبية تحطمان أرقامًا قياسية في حالات "كورونا"

ظروف صعبة تُماثل الحالة التي شهدتها الدول الغربية والولايات المتحدة سابقًا

أصبحت أجواء آسيا والمحيط الهادي في خضم طفرة كبيرة من إصابات "كورونا" مدفوعة بمتغير أوميكرون؛ حيث أبلغت ماليزيا وكوريا الجنوبية عن أرقام قياسية يومية جديدة اليوم الخميس من حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 27831 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة للوباء في البلاد؛ وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 93135 إصابة جديدة في نفس اليوم، وهو رقم قياسي يومي؛ فيما سجلت إندونيسيا ونيوزيلندا أرقامًا قياسية يومية جديدة أمس الأربعاء.

وتشهد كل من فيتنام وسنغافورة واليابان وتايلاند ارتفاعًا مستمرًا في حالات الإصابة بالفيروس، وكذلك هونغ كونغ التي سجلت 4 آلاف إصابة جديدة يوم أمس وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفقًا للأطباء؛ حيث أصبحت مستشفياتها مكتظة.

وتمر منطقة آسيا والمحيط الهادي في الوقت الحالي بظروف صحية صعبة تماثل ما شهدته الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا والعديد من الدول في أوروبا في فترات سابقة.

فيروس كورونا الجديد أوميكرون

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مدفوعة بإصابات "أوميكرون".. ماليزيا وكوريا الجنوبية تحطمان أرقامًا قياسية في حالات "كورونا"
سبق

أصبحت أجواء آسيا والمحيط الهادي في خضم طفرة كبيرة من إصابات "كورونا" مدفوعة بمتغير أوميكرون؛ حيث أبلغت ماليزيا وكوريا الجنوبية عن أرقام قياسية يومية جديدة اليوم الخميس من حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 27831 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة للوباء في البلاد؛ وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 93135 إصابة جديدة في نفس اليوم، وهو رقم قياسي يومي؛ فيما سجلت إندونيسيا ونيوزيلندا أرقامًا قياسية يومية جديدة أمس الأربعاء.

وتشهد كل من فيتنام وسنغافورة واليابان وتايلاند ارتفاعًا مستمرًا في حالات الإصابة بالفيروس، وكذلك هونغ كونغ التي سجلت 4 آلاف إصابة جديدة يوم أمس وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفقًا للأطباء؛ حيث أصبحت مستشفياتها مكتظة.

وتمر منطقة آسيا والمحيط الهادي في الوقت الحالي بظروف صحية صعبة تماثل ما شهدته الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا والعديد من الدول في أوروبا في فترات سابقة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:38 PM

مدفوعة بإصابات "أوميكرون".. ماليزيا وكوريا الجنوبية تحطمان أرقامًا قياسية في حالات "كورونا"

ظروف صعبة تُماثل الحالة التي شهدتها الدول الغربية والولايات المتحدة سابقًا

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خالد علي - الرياض
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أصبحت أجواء آسيا والمحيط الهادي في خضم طفرة كبيرة من إصابات "كورونا" مدفوعة بمتغير أوميكرون؛ حيث أبلغت ماليزيا وكوريا الجنوبية عن أرقام قياسية يومية جديدة اليوم الخميس من حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 27831 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة للوباء في البلاد؛ وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 93135 إصابة جديدة في نفس اليوم، وهو رقم قياسي يومي؛ فيما سجلت إندونيسيا ونيوزيلندا أرقامًا قياسية يومية جديدة أمس الأربعاء.

وتشهد كل من فيتنام وسنغافورة واليابان وتايلاند ارتفاعًا مستمرًا في حالات الإصابة بالفيروس، وكذلك هونغ كونغ التي سجلت 4 آلاف إصابة جديدة يوم أمس وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفقًا للأطباء؛ حيث أصبحت مستشفياتها مكتظة.

وتمر منطقة آسيا والمحيط الهادي في الوقت الحالي بظروف صحية صعبة تماثل ما شهدته الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا والعديد من الدول في أوروبا في فترات سابقة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

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