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رئيس جامعة الملك خالد يشهد الاحتفال بذكرى البيعة الـ7 لخادم الحرمين

نوَّه بالنقلة النوعية لقطاع التعليم منها إقرار نظام الجامعات الجديد

شهد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الاثنين احتفال الجامعة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وذلك في المدينة الجامعية بقريقر، بحضور وكلاء الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها والطلاب والطالبات.

ورفع "السلمي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللشعب السعودي؛ بمناسبة مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال"السلمي": "إن هذه الفترة الزمنية من العهد الميمون شهدت إنجازات كبيرة وتطورات هائلة في مختلف المجالات والميادين، كانت الركيزة الأساسية لها رؤية السعودية 2030 الطموحة". مشيدًا بالتطورات المتنوعة في القطاعات كافة، التي شملت بناء الأنظمة واللوائح، وإعادة تشكيلها؛ لتتناسب وتتلاءم مع المرحلة المستقبلية.

وأبان "السلمي" أن من أبرز النقلات النوعية التي شهدتها منظومة التعليم على وجه الخصوص قدرة التعليم على الاستمرارية والتطور خلال جائحة كورونا، وإقرار نظام الجامعات الجديد، وانطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية. وعلى مستوى الجامعة التسارع الكبير في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء، إضافة إلى الكثير من النجاحات والإنجازات.

وخلال اللقاء عُقدت جلسة حوارية بعنوان "ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان - قيادة وإنجاز"، قدمها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والطلاب بهدف تسليط الضوء على بعض المنجزات الكبيرة التي تمت خلال هذا العهد الميمون في مجالات مختلفة.

وتخلل الحفل عددٌ من الفقرات الأخرى، من بينها عمل فني بعنوان "هنا التاريخ" من كلمات الدكتور خضران السهيمي، ولوحة فنية قدمها مجموعة من الأطفال، وعدد من الأفلام الوثائقية والفقرات المتنوعة التي شارك فيها الحضور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة الملك خالد يشهد الاحتفال بذكرى البيعة الـ7 لخادم الحرمين
سبق

شهد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الاثنين احتفال الجامعة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وذلك في المدينة الجامعية بقريقر، بحضور وكلاء الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها والطلاب والطالبات.

ورفع "السلمي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللشعب السعودي؛ بمناسبة مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال"السلمي": "إن هذه الفترة الزمنية من العهد الميمون شهدت إنجازات كبيرة وتطورات هائلة في مختلف المجالات والميادين، كانت الركيزة الأساسية لها رؤية السعودية 2030 الطموحة". مشيدًا بالتطورات المتنوعة في القطاعات كافة، التي شملت بناء الأنظمة واللوائح، وإعادة تشكيلها؛ لتتناسب وتتلاءم مع المرحلة المستقبلية.

وأبان "السلمي" أن من أبرز النقلات النوعية التي شهدتها منظومة التعليم على وجه الخصوص قدرة التعليم على الاستمرارية والتطور خلال جائحة كورونا، وإقرار نظام الجامعات الجديد، وانطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية. وعلى مستوى الجامعة التسارع الكبير في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء، إضافة إلى الكثير من النجاحات والإنجازات.

وخلال اللقاء عُقدت جلسة حوارية بعنوان "ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان - قيادة وإنجاز"، قدمها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والطلاب بهدف تسليط الضوء على بعض المنجزات الكبيرة التي تمت خلال هذا العهد الميمون في مجالات مختلفة.

وتخلل الحفل عددٌ من الفقرات الأخرى، من بينها عمل فني بعنوان "هنا التاريخ" من كلمات الدكتور خضران السهيمي، ولوحة فنية قدمها مجموعة من الأطفال، وعدد من الأفلام الوثائقية والفقرات المتنوعة التي شارك فيها الحضور.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
09:02 PM

رئيس جامعة الملك خالد يشهد الاحتفال بذكرى البيعة الـ7 لخادم الحرمين

نوَّه بالنقلة النوعية لقطاع التعليم منها إقرار نظام الجامعات الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الاثنين احتفال الجامعة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وذلك في المدينة الجامعية بقريقر، بحضور وكلاء الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها والطلاب والطالبات.

ورفع "السلمي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وللشعب السعودي؛ بمناسبة مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال"السلمي": "إن هذه الفترة الزمنية من العهد الميمون شهدت إنجازات كبيرة وتطورات هائلة في مختلف المجالات والميادين، كانت الركيزة الأساسية لها رؤية السعودية 2030 الطموحة". مشيدًا بالتطورات المتنوعة في القطاعات كافة، التي شملت بناء الأنظمة واللوائح، وإعادة تشكيلها؛ لتتناسب وتتلاءم مع المرحلة المستقبلية.

وأبان "السلمي" أن من أبرز النقلات النوعية التي شهدتها منظومة التعليم على وجه الخصوص قدرة التعليم على الاستمرارية والتطور خلال جائحة كورونا، وإقرار نظام الجامعات الجديد، وانطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية. وعلى مستوى الجامعة التسارع الكبير في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء، إضافة إلى الكثير من النجاحات والإنجازات.

وخلال اللقاء عُقدت جلسة حوارية بعنوان "ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان - قيادة وإنجاز"، قدمها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والطلاب بهدف تسليط الضوء على بعض المنجزات الكبيرة التي تمت خلال هذا العهد الميمون في مجالات مختلفة.

وتخلل الحفل عددٌ من الفقرات الأخرى، من بينها عمل فني بعنوان "هنا التاريخ" من كلمات الدكتور خضران السهيمي، ولوحة فنية قدمها مجموعة من الأطفال، وعدد من الأفلام الوثائقية والفقرات المتنوعة التي شارك فيها الحضور.

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