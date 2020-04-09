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"السومة" يكشف موقفه من تخفيض راتبه مع الأهلي ويطالب بعدم إلغاء الدوري

قال إنه موافق على أي قرار تتخذه الإدارة

أبدى عمر السومة مهاجم نادي الأهلي، استعداده لأي إجراء بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه الأندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال السومة عبر مقابلة تلفزيونية: "كل شيء وارد، وبالنسبة لي أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من قبل وزارة الرياضة".

وأضاف السومة: "أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد عليّ، ورزقي من هنا، فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسبًا".

وعن استعداده للمساهمة حال طلب النادي الأهلي ذلك؛ قال السومة: "النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه، ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز".

وتابع: أنه يحافظ على لياقته البدنية؛ لأنه اشترى منزلًا جديدًا وجهز فيه صالة ألعاب رياضية، ومع توقف الدوري كانت الصالة جاهزة ونقلت للبيت الجديد، وكذلك أسبح في حوض سباحة بالمنزل، وأحافظ على لياقتي بالجري والسباحة والتدريبات في الصالة.

وعن تكلفة صالة الألعاب الرياضة الخاصة به، والتي وصلت إلى 100 ألف ريال؛ قال مهاجم المنتخب السوري: "هذه مهنتي، ولذلك عليّ أن أعتني بها وأول شيء فكرت فيه هو (الجيم)، وجهزته بكل شيء وهذا ما قدّمته لنفسي".

وعن رأيه في إلغاء الدوري السعودي، قال الدولي السوري: قرار إلغاء الدوري ليس سهلًا. لا أعرف ما يدور في الاتحاد السعودي لكنّي أتمنّى عدم إلغاء البطولة، ونعود لاستكمال المسابقة سواء بعد شهرين أو ثلاثة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السومة" يكشف موقفه من تخفيض راتبه مع الأهلي ويطالب بعدم إلغاء الدوري
سبق

أبدى عمر السومة مهاجم نادي الأهلي، استعداده لأي إجراء بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه الأندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال السومة عبر مقابلة تلفزيونية: "كل شيء وارد، وبالنسبة لي أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من قبل وزارة الرياضة".

وأضاف السومة: "أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد عليّ، ورزقي من هنا، فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسبًا".

وعن استعداده للمساهمة حال طلب النادي الأهلي ذلك؛ قال السومة: "النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه، ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز".

وتابع: أنه يحافظ على لياقته البدنية؛ لأنه اشترى منزلًا جديدًا وجهز فيه صالة ألعاب رياضية، ومع توقف الدوري كانت الصالة جاهزة ونقلت للبيت الجديد، وكذلك أسبح في حوض سباحة بالمنزل، وأحافظ على لياقتي بالجري والسباحة والتدريبات في الصالة.

وعن تكلفة صالة الألعاب الرياضة الخاصة به، والتي وصلت إلى 100 ألف ريال؛ قال مهاجم المنتخب السوري: "هذه مهنتي، ولذلك عليّ أن أعتني بها وأول شيء فكرت فيه هو (الجيم)، وجهزته بكل شيء وهذا ما قدّمته لنفسي".

وعن رأيه في إلغاء الدوري السعودي، قال الدولي السوري: قرار إلغاء الدوري ليس سهلًا. لا أعرف ما يدور في الاتحاد السعودي لكنّي أتمنّى عدم إلغاء البطولة، ونعود لاستكمال المسابقة سواء بعد شهرين أو ثلاثة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:01 PM

"السومة" يكشف موقفه من تخفيض راتبه مع الأهلي ويطالب بعدم إلغاء الدوري

قال إنه موافق على أي قرار تتخذه الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى عمر السومة مهاجم نادي الأهلي، استعداده لأي إجراء بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه الأندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال السومة عبر مقابلة تلفزيونية: "كل شيء وارد، وبالنسبة لي أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من قبل وزارة الرياضة".

وأضاف السومة: "أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد عليّ، ورزقي من هنا، فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسبًا".

وعن استعداده للمساهمة حال طلب النادي الأهلي ذلك؛ قال السومة: "النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه، ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز".

وتابع: أنه يحافظ على لياقته البدنية؛ لأنه اشترى منزلًا جديدًا وجهز فيه صالة ألعاب رياضية، ومع توقف الدوري كانت الصالة جاهزة ونقلت للبيت الجديد، وكذلك أسبح في حوض سباحة بالمنزل، وأحافظ على لياقتي بالجري والسباحة والتدريبات في الصالة.

وعن تكلفة صالة الألعاب الرياضة الخاصة به، والتي وصلت إلى 100 ألف ريال؛ قال مهاجم المنتخب السوري: "هذه مهنتي، ولذلك عليّ أن أعتني بها وأول شيء فكرت فيه هو (الجيم)، وجهزته بكل شيء وهذا ما قدّمته لنفسي".

وعن رأيه في إلغاء الدوري السعودي، قال الدولي السوري: قرار إلغاء الدوري ليس سهلًا. لا أعرف ما يدور في الاتحاد السعودي لكنّي أتمنّى عدم إلغاء البطولة، ونعود لاستكمال المسابقة سواء بعد شهرين أو ثلاثة.

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