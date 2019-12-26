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طرح وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

استقبال الطلبات بالمسابقة الوظيفية لمن تتوفر بهم المؤهلات

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الأحد القادم، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.

ويتم استقبال الطلبات عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة؛ وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات، ولديهم الرغبة في الدخول للمسابقة الوظيفية، تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ.

وظائف صحية وإدارية المستشفى الجامعي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طرح وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح
سبق

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الأحد القادم، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.

ويتم استقبال الطلبات عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة؛ وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات، ولديهم الرغبة في الدخول للمسابقة الوظيفية، تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:12 PM

طرح وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

استقبال الطلبات بالمسابقة الوظيفية لمن تتوفر بهم المؤهلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
5
1,349

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الأحد القادم، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.

ويتم استقبال الطلبات عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة؛ وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات، ولديهم الرغبة في الدخول للمسابقة الوظيفية، تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ.

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