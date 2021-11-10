النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل " تصدر 10 تقارير شرعية خلال أكتوبر الماضي

منها إنهاء ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 10 تقارير شرعية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021.

وفى التفاصيل ..أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 6 تقارير طبية لمتوفين، و 4 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء علمياً واحداً خلال هذا الشهر.

يشار إلى أن صحة حائل تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة حائل " تصدر 10 تقارير شرعية خلال أكتوبر الماضي
سبق

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 10 تقارير شرعية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021.

وفى التفاصيل ..أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 6 تقارير طبية لمتوفين، و 4 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء علمياً واحداً خلال هذا الشهر.

يشار إلى أن صحة حائل تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:48 PM

"صحة حائل " تصدر 10 تقارير شرعية خلال أكتوبر الماضي

منها إنهاء ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
328

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 10 تقارير شرعية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021.

وفى التفاصيل ..أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 6 تقارير طبية لمتوفين، و 4 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل جثامين 12 وافداً إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء علمياً واحداً خلال هذا الشهر.

يشار إلى أن صحة حائل تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة