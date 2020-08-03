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نادي الطلبة السعوديين في "أديليد الأسترالية" يقيم حفل معايدة لطلابه‏

"الزهراني": شارك فيه 200 طالب من المبتعثين ومرافقيهم

أقام نادي الطلبة السعوديين في مدينة (أديليد) بجنوب أستراليا حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك يومَي السبت والأحد (1/ 2 أغسطس 2020)، وتم خلاله تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة جنوب أستراليا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس النادي "أحمد الزهراني" إن هذه الاحتفالية جاءت بمشاركة أكثر من (200) طالب من المبتعثين السعوديين ومرافقيهم في المدينة، وسط أجواء أخوية، عكست مظاهر البهجة والسعادة والفرح بعيدًا عن هموم الدراسة والغربة.

ورفع "الزهراني" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

‏واختتم "الزهراني" بالشكر والتقدير للملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، على دعمه اللامحدود لأنشطة النادي السعودي في المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الطلبة السعوديين في "أديليد الأسترالية" يقيم حفل معايدة لطلابه‏
سبق

أقام نادي الطلبة السعوديين في مدينة (أديليد) بجنوب أستراليا حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك يومَي السبت والأحد (1/ 2 أغسطس 2020)، وتم خلاله تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة جنوب أستراليا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس النادي "أحمد الزهراني" إن هذه الاحتفالية جاءت بمشاركة أكثر من (200) طالب من المبتعثين السعوديين ومرافقيهم في المدينة، وسط أجواء أخوية، عكست مظاهر البهجة والسعادة والفرح بعيدًا عن هموم الدراسة والغربة.

ورفع "الزهراني" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

‏واختتم "الزهراني" بالشكر والتقدير للملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، على دعمه اللامحدود لأنشطة النادي السعودي في المدينة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:17 PM

نادي الطلبة السعوديين في "أديليد الأسترالية" يقيم حفل معايدة لطلابه‏

"الزهراني": شارك فيه 200 طالب من المبتعثين ومرافقيهم

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عبدالرحمن العازمي - الرياض
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أقام نادي الطلبة السعوديين في مدينة (أديليد) بجنوب أستراليا حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك يومَي السبت والأحد (1/ 2 أغسطس 2020)، وتم خلاله تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة جنوب أستراليا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس النادي "أحمد الزهراني" إن هذه الاحتفالية جاءت بمشاركة أكثر من (200) طالب من المبتعثين السعوديين ومرافقيهم في المدينة، وسط أجواء أخوية، عكست مظاهر البهجة والسعادة والفرح بعيدًا عن هموم الدراسة والغربة.

ورفع "الزهراني" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

‏واختتم "الزهراني" بالشكر والتقدير للملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، على دعمه اللامحدود لأنشطة النادي السعودي في المدينة.

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