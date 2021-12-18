قمة_الضرار.. عندما يبيع تجار الدم الوهم فماذا تنتظرون من نتائج؟

إنها بحق #قمة_الضرار "قمة الفُرقة وإلحاق الضرر بالمسلمين".. فماذا تنتظر من دول تورطت في سفك دماء المسلمين لتشهد عليهم الأراضي السورية والليبية والعراقية وبلاد الأحواز واليمن ولبنان؛ فهل سيخرج اجتماع كوالامبور بين دعاة الفتنة والإرهاب بحل لقضايا المسلمين؛ رغم أن كل الشواهد والأحداث الماضية والجارية، تؤكد أنهم نفسهم هم المشكلة في حد ذاتها. فقمة ماليزيا فشلت حتى قبل أن تبدأ؛ فرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، نراه يتحدث وكأنه لاعب حقيقي ومؤثر في تطورات الأحداث فيقول: إن أبرز القضايا التي ستناقَش في قمة ماليزيا، هي القضايا التي تواجه المسلمين بشكل عام حاليًا؛ طرد المسلمين من أوطانهم، وتصنيف الإسلام كدين إرهاب، كما أن غالبية الدول الإسلامية ليست دولًا متطورة، وأن بعضها أصبح دولًا فاشلة". تصريح يؤكد فشل قمتهم المزعومة قبل أن تبدأ، ويناقض الواقع؛ إذ إن الدول التي أحاطت به وهي تركيا وإيران ؛ هي نفسها الدول التي تسببت في طرد المسلمين من أوطانهم؛ فلا يخفى على أحد ما تفعله إيران في الجانب العراقي والسوري واللبناني وفي اليمن، وتركيا التي لا تزال يدها تقطر من دماء السوريين وأيضًا الليبين. فكل الشواهد تؤكد أنه لا يمكن لقمة ماليزيا أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية، وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى؛ فما هي إلا شقٌّ للصف ومحاولة بائسة لإضعاف منظمة التعاون الإسلامي تلك التي تضم 57 دولة، وقد حققت منذ تأسيسها إنجازات تاريخية في مجال العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فالمتابع لتلك القمة التي خلت من رؤساء الدولة الرئيسية والداعمة والمؤثرة؛ يعي تمامًا أن مصير هذه القمة هو الفشل، وحتى الدول التي خفضت تمثيلها الدبلوماسي هي أشبه بمن لا يُلقي بالًا لتلك القمة التي تأتي خارج إطار المظلة الأولى والرئيسية للمسلمين، وهي "منظمة التعاون الإسلامي"؛ مما يشجع على قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى؛ مما يشتت الجهد ويبدد مساعي إصلاح هيكل المنظمة. وفي النهاية؛ فإن اجتماع كوالامبور ما هو إلا قمة يجتمع فيها زعماء الشر بمباركة من ماليزيا، ولا يُنتظر منها أن تُحقق هدفًا مرجوًّا لخدمة دول العالم الإسلامي؛ فهل ستناقش ما يتعرض له الشمال السوري من الجانب التركي؟ وهل ستناقش التدخل التركي الفج في ليبيا؟ هل ستطرح عبث وفتنة ودماء المسلمين التي سَفَكتها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ فماذا قدّمت هذه الدول المجتمعة للعالم الإسلامي غير الحروب والأزمات والفتن؟ وعلى الجانب الآخر نجد المملكة العربية السعودية التي قدّمت مساعدات كبيرة لجميع دول العالم الإسلامي، ودعمت جميع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

#قمة_الضرار.. عندما يبيع تجار الدم الوهم فماذا تنتظرون من نتائج؟ عبدالله البارقي سبق 2019-12-18 إنها بحق #قمة_الضرار "قمة الفُرقة وإلحاق الضرر بالمسلمين".. فماذا تنتظر من دول تورطت في سفك دماء المسلمين لتشهد عليهم الأراضي السورية والليبية والعراقية وبلاد الأحواز واليمن ولبنان؛ فهل سيخرج اجتماع كوالامبور بين دعاة الفتنة والإرهاب بحل لقضايا المسلمين؛ رغم أن كل الشواهد والأحداث الماضية والجارية، تؤكد أنهم نفسهم هم المشكلة في حد ذاتها.



فقمة ماليزيا فشلت حتى قبل أن تبدأ؛ فرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، نراه يتحدث وكأنه لاعب حقيقي ومؤثر في تطورات الأحداث فيقول: إن أبرز القضايا التي ستناقَش في قمة ماليزيا، هي القضايا التي تواجه المسلمين بشكل عام حاليًا؛ طرد المسلمين من أوطانهم، وتصنيف الإسلام كدين إرهاب، كما أن غالبية الدول الإسلامية ليست دولًا متطورة، وأن بعضها أصبح دولًا فاشلة".



تصريح يؤكد فشل قمتهم المزعومة قبل أن تبدأ، ويناقض الواقع؛ إذ إن الدول التي أحاطت به وهي تركيا وإيران ؛ هي نفسها الدول التي تسببت في طرد المسلمين من أوطانهم؛ فلا يخفى على أحد ما تفعله إيران في الجانب العراقي والسوري واللبناني وفي اليمن، وتركيا التي لا تزال يدها تقطر من دماء السوريين وأيضًا الليبين.



فكل الشواهد تؤكد أنه لا يمكن لقمة ماليزيا أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية، وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى؛ فما هي إلا شقٌّ للصف ومحاولة بائسة لإضعاف منظمة التعاون الإسلامي تلك التي تضم 57 دولة، وقد حققت منذ تأسيسها إنجازات تاريخية في مجال العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



فالمتابع لتلك القمة التي خلت من رؤساء الدولة الرئيسية والداعمة والمؤثرة؛ يعي تمامًا أن مصير هذه القمة هو الفشل، وحتى الدول التي خفضت تمثيلها الدبلوماسي هي أشبه بمن لا يُلقي بالًا لتلك القمة التي تأتي خارج إطار المظلة الأولى والرئيسية للمسلمين، وهي "منظمة التعاون الإسلامي"؛ مما يشجع على قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى؛ مما يشتت الجهد ويبدد مساعي إصلاح هيكل المنظمة.



وفي النهاية؛ فإن اجتماع كوالامبور ما هو إلا قمة يجتمع فيها زعماء الشر بمباركة من ماليزيا، ولا يُنتظر منها أن تُحقق هدفًا مرجوًّا لخدمة دول العالم الإسلامي؛ فهل ستناقش ما يتعرض له الشمال السوري من الجانب التركي؟ وهل ستناقش التدخل التركي الفج في ليبيا؟ هل ستطرح عبث وفتنة ودماء المسلمين التي سَفَكتها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟



فماذا قدّمت هذه الدول المجتمعة للعالم الإسلامي غير الحروب والأزمات والفتن؟ وعلى الجانب الآخر نجد المملكة العربية السعودية التي قدّمت مساعدات كبيرة لجميع دول العالم الإسلامي، ودعمت جميع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 08:35 AM

اخر تعديل 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:35 AM

#قمة_الضرار.. عندما يبيع تجار الدم الوهم فماذا تنتظرون من نتائج؟ 5 دول من 57 يجتمعون بماليزيا والعنوان "قمة زعماء الشر لشَقّ الصف"





A A A





7 مشاركة

إنها بحق #قمة_الضرار "قمة الفُرقة وإلحاق الضرر بالمسلمين".. فماذا تنتظر من دول تورطت في سفك دماء المسلمين لتشهد عليهم الأراضي السورية والليبية والعراقية وبلاد الأحواز واليمن ولبنان؛ فهل سيخرج اجتماع كوالامبور بين دعاة الفتنة والإرهاب بحل لقضايا المسلمين؛ رغم أن كل الشواهد والأحداث الماضية والجارية، تؤكد أنهم نفسهم هم المشكلة في حد ذاتها.



فقمة ماليزيا فشلت حتى قبل أن تبدأ؛ فرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، نراه يتحدث وكأنه لاعب حقيقي ومؤثر في تطورات الأحداث فيقول: إن أبرز القضايا التي ستناقَش في قمة ماليزيا، هي القضايا التي تواجه المسلمين بشكل عام حاليًا؛ طرد المسلمين من أوطانهم، وتصنيف الإسلام كدين إرهاب، كما أن غالبية الدول الإسلامية ليست دولًا متطورة، وأن بعضها أصبح دولًا فاشلة".



تصريح يؤكد فشل قمتهم المزعومة قبل أن تبدأ، ويناقض الواقع؛ إذ إن الدول التي أحاطت به وهي تركيا وإيران ؛ هي نفسها الدول التي تسببت في طرد المسلمين من أوطانهم؛ فلا يخفى على أحد ما تفعله إيران في الجانب العراقي والسوري واللبناني وفي اليمن، وتركيا التي لا تزال يدها تقطر من دماء السوريين وأيضًا الليبين.



فكل الشواهد تؤكد أنه لا يمكن لقمة ماليزيا أن تحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية، وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى؛ فما هي إلا شقٌّ للصف ومحاولة بائسة لإضعاف منظمة التعاون الإسلامي تلك التي تضم 57 دولة، وقد حققت منذ تأسيسها إنجازات تاريخية في مجال العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



فالمتابع لتلك القمة التي خلت من رؤساء الدولة الرئيسية والداعمة والمؤثرة؛ يعي تمامًا أن مصير هذه القمة هو الفشل، وحتى الدول التي خفضت تمثيلها الدبلوماسي هي أشبه بمن لا يُلقي بالًا لتلك القمة التي تأتي خارج إطار المظلة الأولى والرئيسية للمسلمين، وهي "منظمة التعاون الإسلامي"؛ مما يشجع على قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى؛ مما يشتت الجهد ويبدد مساعي إصلاح هيكل المنظمة.



وفي النهاية؛ فإن اجتماع كوالامبور ما هو إلا قمة يجتمع فيها زعماء الشر بمباركة من ماليزيا، ولا يُنتظر منها أن تُحقق هدفًا مرجوًّا لخدمة دول العالم الإسلامي؛ فهل ستناقش ما يتعرض له الشمال السوري من الجانب التركي؟ وهل ستناقش التدخل التركي الفج في ليبيا؟ هل ستطرح عبث وفتنة ودماء المسلمين التي سَفَكتها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟



فماذا قدّمت هذه الدول المجتمعة للعالم الإسلامي غير الحروب والأزمات والفتن؟ وعلى الجانب الآخر نجد المملكة العربية السعودية التي قدّمت مساعدات كبيرة لجميع دول العالم الإسلامي، ودعمت جميع قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.