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احتجاجًا على تزوير "الانتخابات البلدية".. اعتقال 100 شخص في إيران

على خلفية اتهام السلطات بتزوير النتائج لصالح مرشحين تابعين للتيار المتشدد

اعتقلت السلطات الإيرانية، نحو 100 شخص في احتجاجات على مدى يومين جنوب غربي البلاد، بسبب تزوير الانتخابات البلدية.

وأعلنت طهران أنه تم اعتقال المحتجين بمدينة ياسوج عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غربي إيران، بعد اتهامهم لجنة الانتخابات بالتزوير.

وبرر المدعي العام الإيراني في مدينة ياسوج، علي مالك حسيني، اليوم الثلاثاء، اعتقال هذا العدد من المحتجين في المدينة، بـ"حدوث اشتباكات بين أنصار اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس مدينة ياسوج".

وقال مالك حسيني في تصريحات صحفية نقلتها "العين الإخبارية": "قمنا باعتقال أكثر من 100 شخص في يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس المدينة في ياسوج"، وأضاف أن من بين المعتقلين ممثلَ المحافظ وعضوًا في لجنة الانتخابات المحلية.

وخلال اليومين الماضييْن أظهرت مقاطع فيديو احتجاجات شعبية كبيرة مناهضة للنظام في مدينة ياسوج، على خلفية اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات في المدينة لصالح مرشحين تابعين للتيار المتشدد.

وأظهرت الصور أيضًا انتشارًا واسعًا لقوات أمنية خاصة في شوارع مدينة ياسوج يوم أمس الاثنين لقمع المحتجين.

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احتجاجًا على تزوير "الانتخابات البلدية".. اعتقال 100 شخص في إيران
سبق

اعتقلت السلطات الإيرانية، نحو 100 شخص في احتجاجات على مدى يومين جنوب غربي البلاد، بسبب تزوير الانتخابات البلدية.

وأعلنت طهران أنه تم اعتقال المحتجين بمدينة ياسوج عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غربي إيران، بعد اتهامهم لجنة الانتخابات بالتزوير.

وبرر المدعي العام الإيراني في مدينة ياسوج، علي مالك حسيني، اليوم الثلاثاء، اعتقال هذا العدد من المحتجين في المدينة، بـ"حدوث اشتباكات بين أنصار اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس مدينة ياسوج".

وقال مالك حسيني في تصريحات صحفية نقلتها "العين الإخبارية": "قمنا باعتقال أكثر من 100 شخص في يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس المدينة في ياسوج"، وأضاف أن من بين المعتقلين ممثلَ المحافظ وعضوًا في لجنة الانتخابات المحلية.

وخلال اليومين الماضييْن أظهرت مقاطع فيديو احتجاجات شعبية كبيرة مناهضة للنظام في مدينة ياسوج، على خلفية اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات في المدينة لصالح مرشحين تابعين للتيار المتشدد.

وأظهرت الصور أيضًا انتشارًا واسعًا لقوات أمنية خاصة في شوارع مدينة ياسوج يوم أمس الاثنين لقمع المحتجين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:01 AM

احتجاجًا على تزوير "الانتخابات البلدية".. اعتقال 100 شخص في إيران

على خلفية اتهام السلطات بتزوير النتائج لصالح مرشحين تابعين للتيار المتشدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الإيرانية، نحو 100 شخص في احتجاجات على مدى يومين جنوب غربي البلاد، بسبب تزوير الانتخابات البلدية.

وأعلنت طهران أنه تم اعتقال المحتجين بمدينة ياسوج عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غربي إيران، بعد اتهامهم لجنة الانتخابات بالتزوير.

وبرر المدعي العام الإيراني في مدينة ياسوج، علي مالك حسيني، اليوم الثلاثاء، اعتقال هذا العدد من المحتجين في المدينة، بـ"حدوث اشتباكات بين أنصار اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس مدينة ياسوج".

وقال مالك حسيني في تصريحات صحفية نقلتها "العين الإخبارية": "قمنا باعتقال أكثر من 100 شخص في يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس المدينة في ياسوج"، وأضاف أن من بين المعتقلين ممثلَ المحافظ وعضوًا في لجنة الانتخابات المحلية.

وخلال اليومين الماضييْن أظهرت مقاطع فيديو احتجاجات شعبية كبيرة مناهضة للنظام في مدينة ياسوج، على خلفية اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات في المدينة لصالح مرشحين تابعين للتيار المتشدد.

وأظهرت الصور أيضًا انتشارًا واسعًا لقوات أمنية خاصة في شوارع مدينة ياسوج يوم أمس الاثنين لقمع المحتجين.

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