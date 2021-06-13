النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق السوق الشعبي ومسلخ البلدية في "يدمة" بعد رصد حالات اشتباه بـ"كورونا"

الفرق الصحية تخضع العمالة المخالطة للاختبار للتأكد من سلامتهم

أغلقت صحة نجران ممثلة بمستشفى يدمة العام، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة بإغلاق السوق الشعبي ومسلخ بلدية محافظة يدمة بعد رصد حالات اشتباه بإصابة بعض العمالة داخل هذه المحلات.

وبدورها، توجهت الفرق الرقابية ببلدية يدمة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تولت الفرق الصحية بمستشفى يدمة العام، إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحلات ومسلخ بلدية يدمة للاختبار المخبري؛ للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.


وتقوم الفرق الصحية بمستشفى يدمة بتكثيف جولاتها على المحلات التجارية ومساكن العمالة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس، ومن ثم توجيه الجهات ذات العلاقة لإغلاق الموقع والبدء بعملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إغلاق السوق الشعبي ومسلخ البلدية في "يدمة" بعد رصد حالات اشتباه بـ"كورونا"
سبق

أغلقت صحة نجران ممثلة بمستشفى يدمة العام، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة بإغلاق السوق الشعبي ومسلخ بلدية محافظة يدمة بعد رصد حالات اشتباه بإصابة بعض العمالة داخل هذه المحلات.

وبدورها، توجهت الفرق الرقابية ببلدية يدمة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تولت الفرق الصحية بمستشفى يدمة العام، إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحلات ومسلخ بلدية يدمة للاختبار المخبري؛ للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.


وتقوم الفرق الصحية بمستشفى يدمة بتكثيف جولاتها على المحلات التجارية ومساكن العمالة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس، ومن ثم توجيه الجهات ذات العلاقة لإغلاق الموقع والبدء بعملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
06:09 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:24 PM

إغلاق السوق الشعبي ومسلخ البلدية في "يدمة" بعد رصد حالات اشتباه بـ"كورونا"

الفرق الصحية تخضع العمالة المخالطة للاختبار للتأكد من سلامتهم

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
2,065

أغلقت صحة نجران ممثلة بمستشفى يدمة العام، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة بإغلاق السوق الشعبي ومسلخ بلدية محافظة يدمة بعد رصد حالات اشتباه بإصابة بعض العمالة داخل هذه المحلات.

وبدورها، توجهت الفرق الرقابية ببلدية يدمة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تولت الفرق الصحية بمستشفى يدمة العام، إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحلات ومسلخ بلدية يدمة للاختبار المخبري؛ للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.


وتقوم الفرق الصحية بمستشفى يدمة بتكثيف جولاتها على المحلات التجارية ومساكن العمالة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس، ومن ثم توجيه الجهات ذات العلاقة لإغلاق الموقع والبدء بعملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,178

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة