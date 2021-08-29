النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو للأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن" وشمل الإطاحة بعدد من المواطنين والمقيمين

استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطنة في الرياض ظهرت بمقطع فيديو وهي تتلفّظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها، أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن و"4" مقيمين من الجنسية السورية في الرياض قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة قام عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه.

وأظهر المقطع عملية الإطاحة بمخالفَيْن من الجنسية التشادية في مكة المكرمة ارتكبا "14" حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وأورد المقطع القبض على "4" مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة "580" رأسًا من الماشية.

وذكر المقطع كذلك القبض على مواطن في القصيم قام بنشر فيديو في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو للأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطنة في الرياض ظهرت بمقطع فيديو وهي تتلفّظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها، أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن و"4" مقيمين من الجنسية السورية في الرياض قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة قام عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه.

وأظهر المقطع عملية الإطاحة بمخالفَيْن من الجنسية التشادية في مكة المكرمة ارتكبا "14" حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وأورد المقطع القبض على "4" مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة "580" رأسًا من الماشية.

وذكر المقطع كذلك القبض على مواطن في القصيم قام بنشر فيديو في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:17 PM

فيديو للأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن" وشمل الإطاحة بعدد من المواطنين والمقيمين

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
2,553

استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطنة في الرياض ظهرت بمقطع فيديو وهي تتلفّظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها، أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن و"4" مقيمين من الجنسية السورية في الرياض قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة قام عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه.

وأظهر المقطع عملية الإطاحة بمخالفَيْن من الجنسية التشادية في مكة المكرمة ارتكبا "14" حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وأورد المقطع القبض على "4" مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة "580" رأسًا من الماشية.

وذكر المقطع كذلك القبض على مواطن في القصيم قام بنشر فيديو في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة