فيديو للأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن" وشمل الإطاحة بعدد من المواطنين والمقيمين

استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطنة في الرياض ظهرت بمقطع فيديو وهي تتلفّظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها، أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن و"4" مقيمين من الجنسية السورية في الرياض قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة قام عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه.

وأظهر المقطع عملية الإطاحة بمخالفَيْن من الجنسية التشادية في مكة المكرمة ارتكبا "14" حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وأورد المقطع القبض على "4" مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة "580" رأسًا من الماشية.

وذكر المقطع كذلك القبض على مواطن في القصيم قام بنشر فيديو في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

