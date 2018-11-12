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التدريب التقني: أكثر من 19 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج "أتقن 4"

تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.. والرياض تَصَدرتها ثم مكة

بلغ عدد المتقدمين على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"- المرحلة الرابعة، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 19500 متدرب ومتدربة حتى الآن، تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.

وتَصَدرت دورة صيانة الجوال كأكثر الدورات إقبالاً، تلتها دورة صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني، ثم دورة الكهرباء والتمديدات المنزلية، فيما تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق في عدد المتقدمين، فمنطقة مكة المكرمة.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة، منها 9 دورات للبنين؛ أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيف في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة؛ حيث ستنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.

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التدريب التقني: أكثر من 19 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج "أتقن 4"
سبق

بلغ عدد المتقدمين على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"- المرحلة الرابعة، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 19500 متدرب ومتدربة حتى الآن، تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.

وتَصَدرت دورة صيانة الجوال كأكثر الدورات إقبالاً، تلتها دورة صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني، ثم دورة الكهرباء والتمديدات المنزلية، فيما تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق في عدد المتقدمين، فمنطقة مكة المكرمة.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة، منها 9 دورات للبنين؛ أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيف في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة؛ حيث ستنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:15 AM

التدريب التقني: أكثر من 19 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج "أتقن 4"

تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.. والرياض تَصَدرتها ثم مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المتقدمين على برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"- المرحلة الرابعة، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 19500 متدرب ومتدربة حتى الآن، تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.

وتَصَدرت دورة صيانة الجوال كأكثر الدورات إقبالاً، تلتها دورة صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني، ثم دورة الكهرباء والتمديدات المنزلية، فيما تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق في عدد المتقدمين، فمنطقة مكة المكرمة.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة، منها 9 دورات للبنين؛ أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيف في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة؛ حيث ستنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.

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