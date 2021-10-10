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وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين في 25 موقعاً بالمملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مستشفى النماص العام لمدة يومين، وللرجال في نادي أبها الرياضي وفرع النيابة العامة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مكتب التعليم (بنات) بمحافظة خميس مشيط ومركز التأهيل الشامل بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الشيحية لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الأولى بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر جمعية العيون الخيرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مقر هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، وللنساء في مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جرد التابع لمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر المحكمة العامة بالعقيق، ويوم الثلاثاء في مرور منطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أربعة أيام، ومحافظة ثار لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحدِ لكل موقع، فيما تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان اليوم خدماتها للرجال في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم في منطقة الجوف للرجال والنساء في مركز عذفاء لمدة أسبوع، فيما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين في 25 موقعاً بالمملكة
سبق

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مستشفى النماص العام لمدة يومين، وللرجال في نادي أبها الرياضي وفرع النيابة العامة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مكتب التعليم (بنات) بمحافظة خميس مشيط ومركز التأهيل الشامل بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الشيحية لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الأولى بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر جمعية العيون الخيرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مقر هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، وللنساء في مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جرد التابع لمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر المحكمة العامة بالعقيق، ويوم الثلاثاء في مرور منطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أربعة أيام، ومحافظة ثار لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحدِ لكل موقع، فيما تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان اليوم خدماتها للرجال في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم في منطقة الجوف للرجال والنساء في مركز عذفاء لمدة أسبوع، فيما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:22 AM

وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين في 25 موقعاً بالمملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مستشفى النماص العام لمدة يومين، وللرجال في نادي أبها الرياضي وفرع النيابة العامة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، وفي مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مكتب التعليم (بنات) بمحافظة خميس مشيط ومركز التأهيل الشامل بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الشيحية لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الأولى بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر جمعية العيون الخيرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مقر هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، وللنساء في مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جرد التابع لمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر المحكمة العامة بالعقيق، ويوم الثلاثاء في مرور منطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أربعة أيام، ومحافظة ثار لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحدِ لكل موقع، فيما تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان اليوم خدماتها للرجال في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم في منطقة الجوف للرجال والنساء في مركز عذفاء لمدة أسبوع، فيما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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