احتفلت أسرة "الزهراني" بعقد قران ابنها حامد بن جبر عيدان الزهراني، على كريمة أحمد عبدالله الزهراني؛ مساء أمس الأول، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
"الزهراني" يحتفل بعقد قرانه بمكة المكرمة
احتفلت أسرة "الزهراني" بعقد قران ابنها حامد بن جبر عيدان الزهراني، على كريمة أحمد عبدالله الزهراني؛ مساء أمس الأول، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
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"الزهراني" يحتفل بعقد قرانه بمكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-05
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:17 PM
"الزهراني" يحتفل بعقد قرانه بمكة المكرمة
احتفلت أسرة "الزهراني" بعقد قران ابنها حامد بن جبر عيدان الزهراني، على كريمة أحمد عبدالله الزهراني؛ مساء أمس الأول، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
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