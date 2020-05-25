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إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7451 والمصابين إلى 137724

وزارة الصحة: 2585 مصاباً بالفيروس القاتل في حالة صحية حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصاً.

وقالت الوزارة: إن 2585 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

ووفق "رويترز"، أجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليماً إيرانياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7451 والمصابين إلى 137724
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصاً.

وقالت الوزارة: إن 2585 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

ووفق "رويترز"، أجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليماً إيرانياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
02:10 PM

إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7451 والمصابين إلى 137724

وزارة الصحة: 2585 مصاباً بالفيروس القاتل في حالة صحية حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصاً.

وقالت الوزارة: إن 2585 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

ووفق "رويترز"، أجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليماً إيرانياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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