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"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض وتبوك وحائل وعسير والجوف والشمالية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة وبحرة وعسفان وعرفات خليص، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الشفا والهدا والطائف وميسان ضبابًا حتى الثامنة صباحًا.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وقرية العليا رأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الخفجي والقيصومة وحفر الباطن ضبابًا حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض والدلم والزلفي والمجمعة والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.


وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب وبريدة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور والخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه منطقة الجوف بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض وتبوك وحائل وعسير والجوف والشمالية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة وبحرة وعسفان وعرفات خليص، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الشفا والهدا والطائف وميسان ضبابًا حتى الثامنة صباحًا.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وقرية العليا رأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الخفجي والقيصومة وحفر الباطن ضبابًا حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض والدلم والزلفي والمجمعة والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.


وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب وبريدة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور والخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه منطقة الجوف بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:46 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض وتبوك وحائل وعسير والجوف والشمالية والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة وبحرة وعسفان وعرفات خليص، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الشفا والهدا والطائف وميسان ضبابًا حتى الثامنة صباحًا.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وقرية العليا رأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الخفجي والقيصومة وحفر الباطن ضبابًا حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض والدلم والزلفي والمجمعة والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.


وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب وبريدة والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور والخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه منطقة الجوف بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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