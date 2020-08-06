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إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا

يمثلون 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد

أعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب إفريقيا.

وتفصيلاً، أوضح الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، لافتًا النظر إلى أنه مع إصابة 529,877 شخصًا بالفيروس، فإن هناك أكثر من 8000 حالة وفاة.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية، حيث إنها سجلت وحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في البلاد.

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إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا
سبق

أعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب إفريقيا.

وتفصيلاً، أوضح الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، لافتًا النظر إلى أنه مع إصابة 529,877 شخصًا بالفيروس، فإن هناك أكثر من 8000 حالة وفاة.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية، حيث إنها سجلت وحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في البلاد.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:58 AM

إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا

يمثلون 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب إفريقيا.

وتفصيلاً، أوضح الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، لافتًا النظر إلى أنه مع إصابة 529,877 شخصًا بالفيروس، فإن هناك أكثر من 8000 حالة وفاة.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية، حيث إنها سجلت وحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في البلاد.

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