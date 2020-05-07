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"مطوفو الدول العربية" توزع 500 وجبة إفطار يومياً للأسر المتأثرة بكورونا

المبادرة الخامسة للمؤسسة ضمن مسؤولياتها الاجتماعية في مكافحة الفيروس

أطلقت مؤسسة مطوفي الدول العربية مبادرة "إفطار صائم" تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وتستهدف المبادرة تقديم ٥٠٠ وجبة إفطار للأسر المحتاجة والمتأثرة بجائحة كورونا في المناطق المعزولة، يومياً إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، تعد هذه المبادرة الخامسة لمطوفي الدول العربية ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية وبالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لمكافحة وتطويق وباء فيروس "كورونا" والمساهمة في تطبيق تعليمات قيادتنا الرشيدة للمحافظة على صحة المجتمع، ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن، حيث قدمت حقائب وقائية لرجال الأمن في شوارع مدينة مكة المكرمة ومداخلها لتعينهم على أداء مهمتهم في تطبيق النظام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة.

وقدمت المؤسسة سيارات إسعاف حديثة ومجهزة لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ثم وضعت مبنى الخدمات المساندة تحت تصرف وزارة الصحة.

وشدد "قطان" على أن هذه المبادرات تعد واجباً دينياً ووطنياً بالمساهمة في تقديم ما يدعم نجاح الأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، على الرغم من ثقتنا الكبيرة في توفر جميع الاحتياجات الضرورية للقضاء على هذا الفيروس.

ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف لتطويق هذا الوباء ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

من جهته، أكد نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري أن المؤسسة اتجهت لإعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تضررت بسبب جائحة كورونا التي عطلت كثيراً من القطاعات، وذلك بعدما قدمت عدة مبادرات للجهات العاملة في الميدان عقب حملاتها التوعوية.

ويشير نائب رئيس المؤسسة إلى أن خطوتهم تتسق مع عدة حملات خيرية في مقدمتها الحملة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل "براً بمكة" التي تستهدف أيضاً مد يد العون للأسر المحتاجة في العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا.

ولفت الدكتور بياري إلى أن المؤسسة ستقوم بواجبها بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف للمساعدة في تطويق هذا الفيروس وإعانة الجهات المعنية، بجانب القيام بدورها في مجال التكافل الاجتماعي بمساعدة المتضررين من هذا الوباء في سلسلة مبادرات متكاملة ضمن واجبها الوطني والاجتماعي وبإشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مطوفو الدول العربية" توزع 500 وجبة إفطار يومياً للأسر المتأثرة بكورونا
سبق

أطلقت مؤسسة مطوفي الدول العربية مبادرة "إفطار صائم" تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وتستهدف المبادرة تقديم ٥٠٠ وجبة إفطار للأسر المحتاجة والمتأثرة بجائحة كورونا في المناطق المعزولة، يومياً إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، تعد هذه المبادرة الخامسة لمطوفي الدول العربية ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية وبالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لمكافحة وتطويق وباء فيروس "كورونا" والمساهمة في تطبيق تعليمات قيادتنا الرشيدة للمحافظة على صحة المجتمع، ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن، حيث قدمت حقائب وقائية لرجال الأمن في شوارع مدينة مكة المكرمة ومداخلها لتعينهم على أداء مهمتهم في تطبيق النظام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة.

وقدمت المؤسسة سيارات إسعاف حديثة ومجهزة لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ثم وضعت مبنى الخدمات المساندة تحت تصرف وزارة الصحة.

وشدد "قطان" على أن هذه المبادرات تعد واجباً دينياً ووطنياً بالمساهمة في تقديم ما يدعم نجاح الأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، على الرغم من ثقتنا الكبيرة في توفر جميع الاحتياجات الضرورية للقضاء على هذا الفيروس.

ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف لتطويق هذا الوباء ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

من جهته، أكد نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري أن المؤسسة اتجهت لإعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تضررت بسبب جائحة كورونا التي عطلت كثيراً من القطاعات، وذلك بعدما قدمت عدة مبادرات للجهات العاملة في الميدان عقب حملاتها التوعوية.

ويشير نائب رئيس المؤسسة إلى أن خطوتهم تتسق مع عدة حملات خيرية في مقدمتها الحملة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل "براً بمكة" التي تستهدف أيضاً مد يد العون للأسر المحتاجة في العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا.

ولفت الدكتور بياري إلى أن المؤسسة ستقوم بواجبها بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف للمساعدة في تطويق هذا الفيروس وإعانة الجهات المعنية، بجانب القيام بدورها في مجال التكافل الاجتماعي بمساعدة المتضررين من هذا الوباء في سلسلة مبادرات متكاملة ضمن واجبها الوطني والاجتماعي وبإشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:32 PM

"مطوفو الدول العربية" توزع 500 وجبة إفطار يومياً للأسر المتأثرة بكورونا

المبادرة الخامسة للمؤسسة ضمن مسؤولياتها الاجتماعية في مكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت مؤسسة مطوفي الدول العربية مبادرة "إفطار صائم" تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وتستهدف المبادرة تقديم ٥٠٠ وجبة إفطار للأسر المحتاجة والمتأثرة بجائحة كورونا في المناطق المعزولة، يومياً إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، تعد هذه المبادرة الخامسة لمطوفي الدول العربية ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية وبالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لمكافحة وتطويق وباء فيروس "كورونا" والمساهمة في تطبيق تعليمات قيادتنا الرشيدة للمحافظة على صحة المجتمع، ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن، حيث قدمت حقائب وقائية لرجال الأمن في شوارع مدينة مكة المكرمة ومداخلها لتعينهم على أداء مهمتهم في تطبيق النظام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة.

وقدمت المؤسسة سيارات إسعاف حديثة ومجهزة لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ثم وضعت مبنى الخدمات المساندة تحت تصرف وزارة الصحة.

وشدد "قطان" على أن هذه المبادرات تعد واجباً دينياً ووطنياً بالمساهمة في تقديم ما يدعم نجاح الأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، على الرغم من ثقتنا الكبيرة في توفر جميع الاحتياجات الضرورية للقضاء على هذا الفيروس.

ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف لتطويق هذا الوباء ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

من جهته، أكد نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري أن المؤسسة اتجهت لإعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تضررت بسبب جائحة كورونا التي عطلت كثيراً من القطاعات، وذلك بعدما قدمت عدة مبادرات للجهات العاملة في الميدان عقب حملاتها التوعوية.

ويشير نائب رئيس المؤسسة إلى أن خطوتهم تتسق مع عدة حملات خيرية في مقدمتها الحملة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل "براً بمكة" التي تستهدف أيضاً مد يد العون للأسر المحتاجة في العاصمة المقدسة في ظل جائحة كورونا.

ولفت الدكتور بياري إلى أن المؤسسة ستقوم بواجبها بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف للمساعدة في تطويق هذا الفيروس وإعانة الجهات المعنية، بجانب القيام بدورها في مجال التكافل الاجتماعي بمساعدة المتضررين من هذا الوباء في سلسلة مبادرات متكاملة ضمن واجبها الوطني والاجتماعي وبإشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة.

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