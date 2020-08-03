"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ينقذ الملايين حول العالم من المرض

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً.