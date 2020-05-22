7 مدن سعودية تسجل 2006 حالات تعافٍ جديدة من كورونا

جدة تتصدر بـ369 تليها الرياض بـ363 ثم المدينة بـ339 حالة

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، والهفوف، والجبيل" 2006 حالات تعافٍ جديدة، من بين حالات التعافي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وعددها 2963 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 315 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 7729 حالة، بينما سجلت الرياض 363 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7627 حالة.

وشهدت جدة اليوم 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6295 حالة، بينما سجلت المدينة اليوم 339 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6108 حالات.

وسجلت الهفوف 78 ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2019، وفي الجبيل تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 1621 حالة.