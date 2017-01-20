"الصحة": الفحص السريع RAT لـ"كورونا" يمكن القيام به في المنزل

النتيجة تظهر في 20 دقيقة.. ويقي من احتمالية العدوى بسبب التجمعات

قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إن الفحص السريع RAT لفيروس كورونا كوفيد-19 يمكن القيام به في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مركز فحص أو مختبر.

وأكدت الوزارة في تغريدتها على تويتر أن نتيجة الفحص تظهر خلال 20 دقيقة، وأن هذا الإجراء يساعد في الوقاية من احتمالية العدوى بالبُعد عن التجمعات.