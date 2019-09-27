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رئيس الاتحاد: وعد اللاعبين بنقاط الشباب فتحقق الفرح

بعد العودة لسكة الانتصارات مجددًا

قدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، التهاني لجماهير ناديه بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول ثلاث نقاط هامة ومستحقة أمام الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دفعت بالفريق للمركز الثامن بـ6 نقاط.

وأضاف الحائلي: "الانتصار جاء في وقت مهم جدًّا، وإن شاء الله تكون هذه المباراة نقطة التحول للأفضل، وتجاوز كل الظروف التي أعاقت ظهور الفريق بالصورة الطبيعية".

وقدم الرئيس الاتحادي الشكر للأجهزة الفنية والإدارية وللاعبي الفريق الكروي الأول، الذين وعدوا بأن تكون مباراة الشباب هي بداية العودة لسكة الانتصارات وكانوا في الموعد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد: وعد اللاعبين بنقاط الشباب فتحقق الفرح
سبق

قدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، التهاني لجماهير ناديه بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول ثلاث نقاط هامة ومستحقة أمام الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دفعت بالفريق للمركز الثامن بـ6 نقاط.

وأضاف الحائلي: "الانتصار جاء في وقت مهم جدًّا، وإن شاء الله تكون هذه المباراة نقطة التحول للأفضل، وتجاوز كل الظروف التي أعاقت ظهور الفريق بالصورة الطبيعية".

وقدم الرئيس الاتحادي الشكر للأجهزة الفنية والإدارية وللاعبي الفريق الكروي الأول، الذين وعدوا بأن تكون مباراة الشباب هي بداية العودة لسكة الانتصارات وكانوا في الموعد.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
09:50 PM

رئيس الاتحاد: وعد اللاعبين بنقاط الشباب فتحقق الفرح

بعد العودة لسكة الانتصارات مجددًا

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أحمد سرور - الرياض
3
654

قدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، التهاني لجماهير ناديه بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول ثلاث نقاط هامة ومستحقة أمام الشباب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دفعت بالفريق للمركز الثامن بـ6 نقاط.

وأضاف الحائلي: "الانتصار جاء في وقت مهم جدًّا، وإن شاء الله تكون هذه المباراة نقطة التحول للأفضل، وتجاوز كل الظروف التي أعاقت ظهور الفريق بالصورة الطبيعية".

وقدم الرئيس الاتحادي الشكر للأجهزة الفنية والإدارية وللاعبي الفريق الكروي الأول، الذين وعدوا بأن تكون مباراة الشباب هي بداية العودة لسكة الانتصارات وكانوا في الموعد.

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