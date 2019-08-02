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"العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.

ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.

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"العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.

ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:00 PM

"العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
673

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.

ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.

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