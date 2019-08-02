"العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.
ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.
ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.
ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.
ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة.