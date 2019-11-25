"لجنة الإفلاس" تنظّم ندوة "ممكنات إعادة التنظيم المالي"

تستعرض عدداً من التطبيقات الدولية في إجراءات الشركات

تنظم لجنة الإفلاس الخميس 15 / 04 / 1441 الموافق 12 / 12 / 2019، ندوة بعنوان "ممكنات إعادة التنظيم المالي في أنظمة الإفلاس" في فيرمونت بالرياض.

وتستعرض الندوة عدداً من التطبيقات الدولية في إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة هذه الإجراءات وسبل تعزيز مقومات نجاحها وإكساب المعارف والمهارات والسلوكيات الأساسية التي تمكّن الأمين والمهني والدائن والمدين من إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي بكفاءة واحترافية من خلال حالات عملية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والخليج العربي.

وتهدف إلى تعزيز فهم محددات إعادة التنظيم المالي الناجحة والمحافظة على قيمة الشركة عن طريق أنظمة الإفلاس، والأطر والأدوات التي يوفرها نظام الإفلاس السعودي لإعادة التنظيم المالي، وأهمية التنبه لمؤشرات الإنذار المبكرة للتعثر المالي وفهمها.