تسجيل 2,253 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 93915 حالة

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة 93915 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.