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وفيات "كورونا" حول العالم تكسر حاجز الـ10 آلاف

عدد المصابين بالفيروس القاتل يتجاوز ربع مليون

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم؛ وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية.

وبحسب تعداد يتم تحديثه تلقائيًّا على موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 10.405، الجمعة؛ فيما بلغ عدد الإصابات 252.055.

وأوضحت "فرانس برس" أن غالبية الوفيات وقعت في أوروبا التي سجلت أكثر من 5 آلاف حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات في آسيا إلى 3431 حالة.

وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم (3405)، تليها الصين (3248) المصدر الأول للوباء، ثم إيران (1433).

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن أزمة فيروس كورونا "لا تزال في بدايتها"؛ معتبرًا أن فرنسا "في سباق مع الزمن" للحد من انتشاره.

وقال "ماكرون" في مستهلّ اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: "نحن في مستهلّ هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجتها الأولى؛ لكننا بدأنا سباقًا ضد الفيروس".

وأضاف: "يجب أن نتحرك ونعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت. نحن بحاجة للتكهن".

فيروس كورونا الجديد

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وفيات "كورونا" حول العالم تكسر حاجز الـ10 آلاف
سبق

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم؛ وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية.

وبحسب تعداد يتم تحديثه تلقائيًّا على موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 10.405، الجمعة؛ فيما بلغ عدد الإصابات 252.055.

وأوضحت "فرانس برس" أن غالبية الوفيات وقعت في أوروبا التي سجلت أكثر من 5 آلاف حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات في آسيا إلى 3431 حالة.

وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم (3405)، تليها الصين (3248) المصدر الأول للوباء، ثم إيران (1433).

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن أزمة فيروس كورونا "لا تزال في بدايتها"؛ معتبرًا أن فرنسا "في سباق مع الزمن" للحد من انتشاره.

وقال "ماكرون" في مستهلّ اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: "نحن في مستهلّ هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجتها الأولى؛ لكننا بدأنا سباقًا ضد الفيروس".

وأضاف: "يجب أن نتحرك ونعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت. نحن بحاجة للتكهن".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:08 PM

وفيات "كورونا" حول العالم تكسر حاجز الـ10 آلاف

عدد المصابين بالفيروس القاتل يتجاوز ربع مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم؛ وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية.

وبحسب تعداد يتم تحديثه تلقائيًّا على موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 10.405، الجمعة؛ فيما بلغ عدد الإصابات 252.055.

وأوضحت "فرانس برس" أن غالبية الوفيات وقعت في أوروبا التي سجلت أكثر من 5 آلاف حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات في آسيا إلى 3431 حالة.

وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم (3405)، تليها الصين (3248) المصدر الأول للوباء، ثم إيران (1433).

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن أزمة فيروس كورونا "لا تزال في بدايتها"؛ معتبرًا أن فرنسا "في سباق مع الزمن" للحد من انتشاره.

وقال "ماكرون" في مستهلّ اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: "نحن في مستهلّ هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجتها الأولى؛ لكننا بدأنا سباقًا ضد الفيروس".

وأضاف: "يجب أن نتحرك ونعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت. نحن بحاجة للتكهن".

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