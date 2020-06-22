رقم قياسي.. تسجيل 4045 حالة شفاء من كورونا في المملكة

بيانات وزارة الصحة: تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4045 حالة شفاء جديدة من فيروس وزارة الصحة، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 161005 حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي حيث تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالات، وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة.