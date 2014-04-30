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"فيسبوك" يطلق تحديثاً يعزز نشاط الجروبات والمجموعات

مقصوراً على نسخة الويب حتى الآن

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، تحديثاً جديداً وصفته تقارير بأنه سيعزز من "التواصل الجماعي" بين المستخدمين.

وأشار موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات.

ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة للجروبات والمجموعات داخل "فيسبوك".

حتى الآن، قصرت "فيسبوك" التحديث على نسخة الويب الخاصة بها، ووعدت بأن يتم تزويد تطبيقها على "أندرويد" و"آي أو إس" لاحقاً بالتحديث الجديد.

وسيتيح التحديث للمستخدمين إمكانية إنشاء محتوى مصور أو مقطع فيديو ومشاهدته بصورة جماعية بين كل أعضاء المجموعة.

بصورة أوضح؛ يمكن لأي شخص أن ينشئ "حفلة جماعية"، وسيظهر المنشور في الجروب، ومن يرغب في الانضمام؛ يمكنه الانضمام داخل المنشور، ومن يضغط زر الانضمام فقط من يمكنه مشاهدة الفيديو.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" يطلق تحديثاً يعزز نشاط الجروبات والمجموعات
سبق

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، تحديثاً جديداً وصفته تقارير بأنه سيعزز من "التواصل الجماعي" بين المستخدمين.

وأشار موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات.

ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة للجروبات والمجموعات داخل "فيسبوك".

حتى الآن، قصرت "فيسبوك" التحديث على نسخة الويب الخاصة بها، ووعدت بأن يتم تزويد تطبيقها على "أندرويد" و"آي أو إس" لاحقاً بالتحديث الجديد.

وسيتيح التحديث للمستخدمين إمكانية إنشاء محتوى مصور أو مقطع فيديو ومشاهدته بصورة جماعية بين كل أعضاء المجموعة.

بصورة أوضح؛ يمكن لأي شخص أن ينشئ "حفلة جماعية"، وسيظهر المنشور في الجروب، ومن يرغب في الانضمام؛ يمكنه الانضمام داخل المنشور، ومن يضغط زر الانضمام فقط من يمكنه مشاهدة الفيديو.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:42 AM

"فيسبوك" يطلق تحديثاً يعزز نشاط الجروبات والمجموعات

مقصوراً على نسخة الويب حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، تحديثاً جديداً وصفته تقارير بأنه سيعزز من "التواصل الجماعي" بين المستخدمين.

وأشار موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات.

ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة للجروبات والمجموعات داخل "فيسبوك".

حتى الآن، قصرت "فيسبوك" التحديث على نسخة الويب الخاصة بها، ووعدت بأن يتم تزويد تطبيقها على "أندرويد" و"آي أو إس" لاحقاً بالتحديث الجديد.

وسيتيح التحديث للمستخدمين إمكانية إنشاء محتوى مصور أو مقطع فيديو ومشاهدته بصورة جماعية بين كل أعضاء المجموعة.

بصورة أوضح؛ يمكن لأي شخص أن ينشئ "حفلة جماعية"، وسيظهر المنشور في الجروب، ومن يرغب في الانضمام؛ يمكنه الانضمام داخل المنشور، ومن يضغط زر الانضمام فقط من يمكنه مشاهدة الفيديو.

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