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"الصحة" تعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية للثلاثاء القادم

أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وتشمل عدداً من التخصصات

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 نوفمبر 2018م.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توافر 2550 وظيفة جديدة للرجال والنساء في القطاع الصحي، للسعوديين، موضحة أن هذه الوظائف تشتمل على طبيب مقيم، وأخصائي تمريض ونساء، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية.

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"الصحة" تعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية للثلاثاء القادم
سبق

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 نوفمبر 2018م.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توافر 2550 وظيفة جديدة للرجال والنساء في القطاع الصحي، للسعوديين، موضحة أن هذه الوظائف تشتمل على طبيب مقيم، وأخصائي تمريض ونساء، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
03:07 PM

"الصحة" تعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية للثلاثاء القادم

أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وتشمل عدداً من التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,497

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، تمديد فترة التقديم على الوظائف الصحية إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 نوفمبر 2018م.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توافر 2550 وظيفة جديدة للرجال والنساء في القطاع الصحي، للسعوديين، موضحة أن هذه الوظائف تشتمل على طبيب مقيم، وأخصائي تمريض ونساء، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية.

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