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استيقاف اعتيادي لمواطن يسفر عن مبلغ مالي مجهول و900 حبة مخدرة

أطاح به رجال قوة أمن الطرق وتم تسليم المضبوطات لـ"مخدرات الليث"

تسلَّمت "مكافحة المخدرات" في الليث مواطنًا سعوديًّا، بحوزته ما يقارب 900 حبة كبتاجون، ومبلغ مالي مجهول، يقدر بنحو خمسة آلاف ريال، بعد أن تم ضبطه من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء قيام إحدى دوريات الساحل التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بجولاتها الاعتيادية اشتبهت في مركبة من نوع جيب شاص؛ فجرى استيقافها، وطُلبت الأوراق الثبوتية للمركبة وقائدها، الذي ظهر عليه الارتباك أثناء استيقافه.

تم تفتيش الشخص، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي، يقدر بخمسة آلاف ريال، ونحو 900 حبة كبتاجون مخبأة داخل المركبة؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وتسليم الشخص والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

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استيقاف اعتيادي لمواطن يسفر عن مبلغ مالي مجهول و900 حبة مخدرة
سبق

تسلَّمت "مكافحة المخدرات" في الليث مواطنًا سعوديًّا، بحوزته ما يقارب 900 حبة كبتاجون، ومبلغ مالي مجهول، يقدر بنحو خمسة آلاف ريال، بعد أن تم ضبطه من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء قيام إحدى دوريات الساحل التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بجولاتها الاعتيادية اشتبهت في مركبة من نوع جيب شاص؛ فجرى استيقافها، وطُلبت الأوراق الثبوتية للمركبة وقائدها، الذي ظهر عليه الارتباك أثناء استيقافه.

تم تفتيش الشخص، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي، يقدر بخمسة آلاف ريال، ونحو 900 حبة كبتاجون مخبأة داخل المركبة؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وتسليم الشخص والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:12 AM

استيقاف اعتيادي لمواطن يسفر عن مبلغ مالي مجهول و900 حبة مخدرة

أطاح به رجال قوة أمن الطرق وتم تسليم المضبوطات لـ"مخدرات الليث"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تسلَّمت "مكافحة المخدرات" في الليث مواطنًا سعوديًّا، بحوزته ما يقارب 900 حبة كبتاجون، ومبلغ مالي مجهول، يقدر بنحو خمسة آلاف ريال، بعد أن تم ضبطه من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء قيام إحدى دوريات الساحل التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بجولاتها الاعتيادية اشتبهت في مركبة من نوع جيب شاص؛ فجرى استيقافها، وطُلبت الأوراق الثبوتية للمركبة وقائدها، الذي ظهر عليه الارتباك أثناء استيقافه.

تم تفتيش الشخص، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي، يقدر بخمسة آلاف ريال، ونحو 900 حبة كبتاجون مخبأة داخل المركبة؛ فتم إعداد محضر بالحالة، وتسليم الشخص والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

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