أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حالة التأهب في البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي بعد انتهاك طائرة للمجال الجوي، قبل أن يتم رفع الإغلاق الأمني في وقت لاحق. وذكر مصدر في شرطة العاصمة أن هناك "طائرة غير مصرح بها" بالقرب من واشنطن، وقد اخترقت المجال الجوي، وأضافت شرطة مبنى مجلسي النواب والشيوخ عبر تويتر أنه "تم رصد طائرة من الممكن أن تشكل خطرًا، لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول". وقال مصدر في جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات: إن نوع الطائرة غير معروف.

تأهب أمني بالبيت الأبيض والكونجرس بعد اختراق طائرة للمجال الجوي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-26 أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حالة التأهب في البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي بعد انتهاك طائرة للمجال الجوي، قبل أن يتم رفع الإغلاق الأمني في وقت لاحق.

وذكر مصدر في شرطة العاصمة أن هناك "طائرة غير مصرح بها" بالقرب من واشنطن، وقد اخترقت المجال الجوي، وأضافت شرطة مبنى مجلسي النواب والشيوخ عبر تويتر أنه "تم رصد طائرة من الممكن أن تشكل خطرًا، لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول".

وقال مصدر في جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات: إن نوع الطائرة غير معروف.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 07:29 PM

تأهب أمني بالبيت الأبيض والكونجرس بعد اختراق طائرة للمجال الجوي الشرطة تؤكد أنه من الممكن أن تشكل خطرًا





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أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حالة التأهب في البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي بعد انتهاك طائرة للمجال الجوي، قبل أن يتم رفع الإغلاق الأمني في وقت لاحق.

وذكر مصدر في شرطة العاصمة أن هناك "طائرة غير مصرح بها" بالقرب من واشنطن، وقد اخترقت المجال الجوي، وأضافت شرطة مبنى مجلسي النواب والشيوخ عبر تويتر أنه "تم رصد طائرة من الممكن أن تشكل خطرًا، لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول".

وقال مصدر في جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات: إن نوع الطائرة غير معروف.