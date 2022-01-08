مجلس إدارة ريفا للاستثمار يعتمد إستراتيجية الشركة ويطلق أنشطتها الاستثمارية

تمثل الذراع الاستثمارية لمجموعة العثيم القابضة.. تعرَّف على بقية التفاصيل

أعلنت شركة عبدالله العثيم القابضة، انطلاق شركة ريفا للاستثمار "الذراع الاستثمارية للشركة"، في إطار التطور والتوجه الإستراتيجي الذي يهدف إلى بناء كيانات اقتصادية رائدة وقوية ومستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجًا تحوليًا يتطلب شركات وكيانات اقتصادية عملاقة ومؤثرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار عبداللطيف السيف: انطلاق نشاط الشركة يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، التي تهدف إلى تكوين أحد أميز المستثمرين المؤسسيين بالمنطقة وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبناء محفظة استثمارية متنوعة من خلال اختيار استثمارات مالية منهجية ومدروسة وتواكب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي .

وأضاف: الشركة ستسعى إلى الحصول على خيارات استثمارية متعددة وتحسين جدوى الفرص المتاحة وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاستثمارية لشركات المجموعة، فضلاً عن تعزيز الإرث التجاري العريق لشركات العثيم، لما تمثله من ثقل اقتصادي وتنموي يُضاف إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

وأردف "السيف": شركة ريفا للاستثمار تهدف أن يكون لها موقعها الإقليمي المؤثر كأحد أبرز الكيانات الاقتصادية من خلال توسيع دائرة الانتشار الممنهج وتقديم الأفكار والاستثمارات الجاذبة وتحقيق أعلى معدلات النمو بمخاطر مقبولة واستثمار الفرص، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وتابع: الشركة ستقود منظومة من الاستثمارات المتنوعة التي من أبرزها الأنشطة العقارية والمالية.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار، يضم نخبة من رجال المال والأعمال الذين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل المالي والاستثماري الممنهج، ويرأسه عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه عبداللطيف بن علي السيف، وعضوية: مشعل بن إبراهيم بن عميرة، وتركي بن سعود الدايل، ولورانت هوبمان، وياسر زياد أبو شعبان، وعبدالملك عبدالله العثيم.