النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس إدارة ريفا للاستثمار يعتمد إستراتيجية الشركة ويطلق أنشطتها الاستثمارية

تمثل الذراع الاستثمارية لمجموعة العثيم القابضة.. تعرَّف على بقية التفاصيل

أعلنت شركة عبدالله العثيم القابضة، انطلاق شركة ريفا للاستثمار "الذراع الاستثمارية للشركة"، في إطار التطور والتوجه الإستراتيجي الذي يهدف إلى بناء كيانات اقتصادية رائدة وقوية ومستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجًا تحوليًا يتطلب شركات وكيانات اقتصادية عملاقة ومؤثرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار عبداللطيف السيف: انطلاق نشاط الشركة يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، التي تهدف إلى تكوين أحد أميز المستثمرين المؤسسيين بالمنطقة وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبناء محفظة استثمارية متنوعة من خلال اختيار استثمارات مالية منهجية ومدروسة وتواكب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي .

وأضاف: الشركة ستسعى إلى الحصول على خيارات استثمارية متعددة وتحسين جدوى الفرص المتاحة وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاستثمارية لشركات المجموعة، فضلاً عن تعزيز الإرث التجاري العريق لشركات العثيم، لما تمثله من ثقل اقتصادي وتنموي يُضاف إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

وأردف "السيف": شركة ريفا للاستثمار تهدف أن يكون لها موقعها الإقليمي المؤثر كأحد أبرز الكيانات الاقتصادية من خلال توسيع دائرة الانتشار الممنهج وتقديم الأفكار والاستثمارات الجاذبة وتحقيق أعلى معدلات النمو بمخاطر مقبولة واستثمار الفرص، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وتابع: الشركة ستقود منظومة من الاستثمارات المتنوعة التي من أبرزها الأنشطة العقارية والمالية.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار، يضم نخبة من رجال المال والأعمال الذين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل المالي والاستثماري الممنهج، ويرأسه عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه عبداللطيف بن علي السيف، وعضوية: مشعل بن إبراهيم بن عميرة، وتركي بن سعود الدايل، ولورانت هوبمان، وياسر زياد أبو شعبان، وعبدالملك عبدالله العثيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس إدارة ريفا للاستثمار يعتمد إستراتيجية الشركة ويطلق أنشطتها الاستثمارية
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم القابضة، انطلاق شركة ريفا للاستثمار "الذراع الاستثمارية للشركة"، في إطار التطور والتوجه الإستراتيجي الذي يهدف إلى بناء كيانات اقتصادية رائدة وقوية ومستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجًا تحوليًا يتطلب شركات وكيانات اقتصادية عملاقة ومؤثرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار عبداللطيف السيف: انطلاق نشاط الشركة يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، التي تهدف إلى تكوين أحد أميز المستثمرين المؤسسيين بالمنطقة وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبناء محفظة استثمارية متنوعة من خلال اختيار استثمارات مالية منهجية ومدروسة وتواكب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي .

وأضاف: الشركة ستسعى إلى الحصول على خيارات استثمارية متعددة وتحسين جدوى الفرص المتاحة وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاستثمارية لشركات المجموعة، فضلاً عن تعزيز الإرث التجاري العريق لشركات العثيم، لما تمثله من ثقل اقتصادي وتنموي يُضاف إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

وأردف "السيف": شركة ريفا للاستثمار تهدف أن يكون لها موقعها الإقليمي المؤثر كأحد أبرز الكيانات الاقتصادية من خلال توسيع دائرة الانتشار الممنهج وتقديم الأفكار والاستثمارات الجاذبة وتحقيق أعلى معدلات النمو بمخاطر مقبولة واستثمار الفرص، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وتابع: الشركة ستقود منظومة من الاستثمارات المتنوعة التي من أبرزها الأنشطة العقارية والمالية.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار، يضم نخبة من رجال المال والأعمال الذين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل المالي والاستثماري الممنهج، ويرأسه عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه عبداللطيف بن علي السيف، وعضوية: مشعل بن إبراهيم بن عميرة، وتركي بن سعود الدايل، ولورانت هوبمان، وياسر زياد أبو شعبان، وعبدالملك عبدالله العثيم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:34 PM

مجلس إدارة ريفا للاستثمار يعتمد إستراتيجية الشركة ويطلق أنشطتها الاستثمارية

تمثل الذراع الاستثمارية لمجموعة العثيم القابضة.. تعرَّف على بقية التفاصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
572

أعلنت شركة عبدالله العثيم القابضة، انطلاق شركة ريفا للاستثمار "الذراع الاستثمارية للشركة"، في إطار التطور والتوجه الإستراتيجي الذي يهدف إلى بناء كيانات اقتصادية رائدة وقوية ومستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجًا تحوليًا يتطلب شركات وكيانات اقتصادية عملاقة ومؤثرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار عبداللطيف السيف: انطلاق نشاط الشركة يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، التي تهدف إلى تكوين أحد أميز المستثمرين المؤسسيين بالمنطقة وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبناء محفظة استثمارية متنوعة من خلال اختيار استثمارات مالية منهجية ومدروسة وتواكب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي .

وأضاف: الشركة ستسعى إلى الحصول على خيارات استثمارية متعددة وتحسين جدوى الفرص المتاحة وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاستثمارية لشركات المجموعة، فضلاً عن تعزيز الإرث التجاري العريق لشركات العثيم، لما تمثله من ثقل اقتصادي وتنموي يُضاف إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

وأردف "السيف": شركة ريفا للاستثمار تهدف أن يكون لها موقعها الإقليمي المؤثر كأحد أبرز الكيانات الاقتصادية من خلال توسيع دائرة الانتشار الممنهج وتقديم الأفكار والاستثمارات الجاذبة وتحقيق أعلى معدلات النمو بمخاطر مقبولة واستثمار الفرص، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وتابع: الشركة ستقود منظومة من الاستثمارات المتنوعة التي من أبرزها الأنشطة العقارية والمالية.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار، يضم نخبة من رجال المال والأعمال الذين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل المالي والاستثماري الممنهج، ويرأسه عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه عبداللطيف بن علي السيف، وعضوية: مشعل بن إبراهيم بن عميرة، وتركي بن سعود الدايل، ولورانت هوبمان، وياسر زياد أبو شعبان، وعبدالملك عبدالله العثيم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة