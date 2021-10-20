لجنة الاحتراف تناقش مع وسطاء اللاعبين لائحة عملهم

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ورشة عمل مع وسطاء اللاعبين لمناقشة لائحة العمل للوسطاء، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.

وتم خلال الورشة استعراض لائحة العمل الحالية، وأخذ مقترحات الوسطاء بشأن تعديل بعض المواد أو إضافة مواد جديدة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري على ضرورة عقد مثل هذه الورش لما لها من فوائد مشتركة، حيث إن إطلاع الوسطاء على اللائحة وموادها بشكل كامل يتيح لهم أداء عملهم على أكمل وجه، والسعي لتذليل أية عقبات قد تواجههم.