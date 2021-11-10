النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

بعد عودته مدرباً لبرشلونة.. تشافي يحدث تغيرات في الطاقم الفني للنادي الكتالوني

ضمّت قائمة المغادرين ألبرت روكا المدرب البدني ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس

لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.

وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.

وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.

وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.

وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.

وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد عودته مدرباً لبرشلونة.. تشافي يحدث تغيرات في الطاقم الفني للنادي الكتالوني
سبق

لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.

وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.

وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.

وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.

وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.

وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:33 PM

بعد عودته مدرباً لبرشلونة.. تشافي يحدث تغيرات في الطاقم الفني للنادي الكتالوني

ضمّت قائمة المغادرين ألبرت روكا المدرب البدني ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,548

لم تمض أيامٌ على عودة تشافي هرنانديز؛ إلى ناديه برشلونة كمدرب، حتى بدأت التغييرات في الظهور في الطاقم الفني للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، أن وصول تشافي (41 عاماً) إلى برشلونة ترك تأثيراً صادما في الطاقم الفني للفريق.

وأضافت أن تشافي يسعى إلى ضم عدد من أعضاء الفريق التدريبي، الذي عمل إلى جانبه في تدريب نادي السد القطري.

وقالت إن هذه الرغبة أدت عملياً إلى خروج عدد من الكوادر الخبيرة في غرفة ملابس فريق برشلونة، وهو ما ظهر هذا الأسبوع، مع خروج خوانجو براو، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الفريق الأول، وأوضحت أنه لم يعد يعمل مع الفريق الأول.

وتضم قائمة المغادرين من الفريق الفني ألبرت روكا، المدرب البدني للفريق ومسؤول اللياقة البدنية جاومي بارتريس.

وشملت التغييرات أيضاً راؤول بيلايز وجوردي ميليرو، اللذين لم يعودا جزءاً من الفريق الأول.

وسيتم نقل بعضهم إلى أقسام أخرى في النادي مثل فريق الشباب، بينما يخطط آخرون لمغادرة الكامب نو.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,189

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة