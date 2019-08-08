مباريات ودية: النصر والوحدة يكسبان.. الشباب يخسر.. وتعادلان للعدالة وضمك

استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد

واصلت الأندية السعودية تحضيراتها لبدء الموسم الجديد بإقامة المباريات التجريبية؛ وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لانطلاق دوري المحترفين الذي يبدأ يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وحقق النصر بطل الدوري فوزًا باهتًا على نظيره المجزل (أحد أندية دوري الدرجة الأولى) بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بينهما بملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وانقاد فريق الشباب لخسارة قاسية أمام فريق لاتسيو الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف في آخر وديات الفريق بمعسكره المقام حاليًا بألمانيا.

وتعادل الفريق الأول بنادي العدالة أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بدون أهداف في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الأربعاء.

وجاءت المباراة في ختام اللقاءات الودية لفريق العدالة بمعسكره الخارجي في تونس.

كما خيم التعادل الإيجابي على مباراة فريق ضمك أمام الإفريقي التونسي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة الودية التي جرت بينهما الأربعاء ضمن معسكر ضمك المقام حاليًا في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

سجل هدف ضمك اللاعب المغربي محسن ياجور في الدقيقة الـ76 من عُمْر اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على نظيره سيلجي السلوفيني بنتيجة 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن المعسكر الخارجي للوحدة في سلوفينيا.

وسجل هدفي فريق الوحدة كل من ياسين حمزة وقودوين، وسط أداء مميز للفريق.

فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الشارقة الإماراتي اليوم الخميس في خامس مبارياته الودية.

ويخوض نادي الفتح اليوم الخميس أيضًا آخر لقاءاته الودية بمعسكره الإعدادي في سلوفينيا أمام نادي اتحاد كلباء الإماراتي.